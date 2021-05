Desde que Belinda inició su romance con Christian Nodal, quien ahora es su prometido, el tema de su edad ha dado mucho de qué hablar.

La razón es que Belinda es varios años mayor que su futuro esposo, pero no se sabe a ciencia cierta cuál es el margen debido a documentos con distintas fechas.

Belinda reconoce que sólo es 6 años mayor que Christian Nodal, pero hay quienes afirman que de hecho los separan 10 años. ¿Será que la cantante se quita la edad?

Hace tiempo se filtró en redes sociales la foto del supuesto pasaporte de Belinda, donde se indica que la cantante habría nacido el 15 de agosto de 1992.

Esto significaría que hoy en día la intérprete de ‘Sapito’ está a unos meses de cumplir 29 años. Ante ello, muchos de sus fans afirman que de hecho tiene 25 años.

Según indican, cuando Belinda comenzó su carrera como actriz y cantante, sus empleadores le pidieron que se aumentara tres años de edad.

De ser cierto, la coach de ‘La Voz México’ apenas sería tres años mayor que su prometido Christian Nodal. Sin embargo, otro documento refuta este dato y por mucho.

Datos del Registro Nacional de Población e identificación personal (RENAPO) de la Secretaría de Gobernación, indican como la fecha de nacimiento de Belinda el 15 de agosto de 1989.

Esto significa que la rubia actriz está cerca de cumplir 32 años. Así, sería una década mayor que el intérprete de ‘Adiós amor’ y ‘Te fallé', quien cumplió 22 años en enero.

Usuarios de redes que le han informado a Belinda “su verdadera edad” se han quejado que la cantante los ha bloqueado de sus perfiles.

Esto porque ella reconoce como su fecha de nacimiento el 15 de agosto de 1992, de acuerdo con una declaración a la revista TV Notas hecha el año pasado sobre su noviazgo con Nodal.

“Yo el próximo 15 de agosto cumplo 28 años. Christian me ha demostrado ser un hombre muy maduro a sus 21 años de edad, es trabajador, atento, cariñoso, muy talentoso, sencillo y me demuestra que soy importante para él; además, no son muchos años de diferencia, son sólo seis”

Belinda