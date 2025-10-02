Un reportero de espectáculos habló del zafarrancho que Belinda -de 36 años de edad- ocasionó a su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

En medio de sus quejas, pidió sus colegas del medio que la cantante fuera vetada. Jugada que intentaron tras los sucedido con Susana Zabaleta -de 60 años de edad- en el mismo lugar.

“Hay que dejar de perseguir a Belinda”, dice reportero que busca el veto de la cantante

Fue el reportero Ernesto Buitron quien inició esta nueva campaña en contra de Belinda después de que la cantante se negara a dar declaraciones a la prensa.

Esto después de que la cantante regresara a México tras su participación en la pasarela de L’Oréal 2025.

Belinda (Instagram/@belindapop)

Por lo que relató Ernesto Buitron, Belinda llegó al aeropuerto y rápidamente se las ingenió para eludir a la prensa que estaba en su espera.

“Belinda llegó al aeropuerto. Y como ya es costumbre hubo un zafarrancho, Belinda como siempre escondiéndose”, dijo molesto el reportero de espectáculos.

Del mismo modo, la situación le recordó al incidente de Susana Zabaleta, quien tropezó en su escapada de los reporteros, generando molestia en su novio Ricardo Pérez.

En este sentido el reportero hizo un llamado a sus compañeros que también se dedican al periodismo de espectáculos.

Ernesto Buitron apeló a la unión en todos en el medio para ignorar a Belinda de ahora en adelante.

Asegurando que la cantante jamás les ha aportado nada importante en cuanto a contenido se refiere.

“Ya no entrevistar ni perseguir a Belinda que nunca dice nada y que no aporta nada”, finalizó el reportero.

Igual que a Zabaleta😱: Ernesto Buitron asegura que es necesario ‘vetar’ a Belinda de los medios, ya que la actriz y cantante nunca se detiene para platicar con los medios: “no dice nada, no aporta nada”.💥#TodoParaLaMujer con Maxine Woodside(@maxwoodside) pic.twitter.com/I0jlqH5kee — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) October 1, 2025

Prensa en México sigue su campaña contra Susana Zabaleta

Fue a mediados de septiembre cuando Susana Zabaleta y su novio Ricardo Pérez protagonizaron la polémica más recientes de su relación.

Esto después de que el comediante explotara contra los reporteros que casi hicieron caer a la cantante.

Desde entonces se desató una batalla entre la prensa de espectáculos en México y Susana Zabaleta, pero sobre todo contra el gremio de comediantes.

Ya que tras el incidente Ricardo Pérez hizo un sketch cómico en el que se burla y critica al periodismo de espectáculos y a sus principales representantes.

Situación que no fue del agrado de los reporteros, quienes días más tarde abuchearon a Susana Zabaleta de nueva cuenta en el aeropuerto de la Ciudad de México.