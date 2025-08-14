Rey Grupero -de 38 años de edad- exhibe al alucín de Lupillo Rivera y asegura que solo se inventó el romance con Belinda, ya que en realidad “nunca hubo nada”.

Luego de la polémica que se ha generado por el presunto romance entre Belinda -de 35 años de edad- y Lupillo Rivera, Rey Grupero desmiente relación.

Rey Grupero asegura que Lupillo Rivera se inventó su romance con Belinda porque “nunca hubo nada”

Luis Alberto Ordaz Balderas, conocido como Rey Grupero, se encuentra en medio de la polémica luego de que aseguró que Lupillo Rivera -de 53 años de edad- jamás tuvo un romance con Belinda.

belinda lupillo voz (Redacción El Deforma)

De acuerdo con Rey Grupero, Lupillo Rivera ha mentido todo este tiempo sobre haber tenido una relación con Belinda luego de que ambos participaron en La Voz México.

Fue durante su participación en el pódcast “Somos batos” que Rey Grupero compartió detalles sobre el presunto romance entre Belinda y Lupillo Rivera.

“Lo que yo tengo aquí es que nunca hubo nada. Nunca hubo nada” Rey Grupero

Al ser cuestionado sobre el tatuaje que se realizó el cantante con el rostro de Belinda, Rey Grupero puntualizó que Lupillo Rivera se ilusionó y por eso se lo hizo.

“Él (Lupillo) se tatuó en vano, se lo prometo. No hubo nada, solo fue una ilusión que él se hizo” Rey Grupero

Pero cuando le confesó a Belinda que sentía algo, ella le dejó en claro que solo lo consideraba como un amigo.

“Él llegó a mostrarle un tatuaje y le confesó sus ganas de estar con ella, pero ella solo lo consideró una amistad” Rey Grupero

Para Rey Grupero, Lupillo Rivera solo busca proyectar la idea de que si tuvo algo con Belinda, aunque sabe que esto no es verdad.

“Es muy fácil ponerse un sombrero y decir: yo me eché a Belinda, pero no se echó a Belinda” Rey Grupero

Rey Grupero asegura que Belinda no desmiente a Lupillo Rivera porque se encuentra feliz

Durante su participación en el podcast, Rey Grupero aseguró que si Belinda no ha dicho nada es porque “está en otro pedo”.

Rey Grupero puntualizó que Belinda se encuentra feliz por lo que no le importa lo que diga Lupillo Rivera y es por eso no ha salido a desmentirlo.

Según Rey Grupero, a Belinda no le importa lo que pueda decir Lupillo Rivera pues se encuentra en otro nivel.

“Porque a Belinda le vale ese pobre pendejo, es un pobre pendejo” Rey Grupero

Incluso Rey Grupero insinuó que Belinda podría demandar a Lupillo Rivera por difamación.

En su conversación, Rey Grupero destacó que si Belinda lo hiciera, Lupillo Rivera saldría llorando al señalar que todo fue mentira.

Rey Grupero aseguró que conoce esta información ya que pudo hablar con personas cercanas a Belinda, quienes le confirmaron que no tuvo un romance con Lupillo Rivera.