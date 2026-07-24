La actriz Aylín Mujica de 51 años de edad, habló tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez, lo que la ha llevado a sincerarse asegurando que no tiene miedo a esto, pese a que antes se consideraba “tanatofóbica”.

La cubana aseguró que además, ahora debe estar más fuerte porque aún tiene dos hijos por sacar adelante, así como a sus papás, abuelos de Mauro Menéndez.

Aylín Mujica superó el miedo a la muerte tras perder a Mauro Menéndez

En una entrevista que Aylín Mujica dio a La Mesa Caliente, la actriz habló a una semana de la muerte de su hijo Mauro Menéndez a los 30 años de edad, tras una neumonía.

Durante la entrevista, Mujica y Verónica Bastos explicaron que cuando han compartido cuadro en la conducción, la cubana se pone muy nerviosa si se tiene que dar una noticia sobre muerte.

Esta situación la confirmó Aylín Mujica, compartiendo que se consideraba “tanatobófica”, explicando así el temor que le tenía a la muerte. Sin embargo, dice que ahora puede hablar en pasado.

A su perspectiva, ya no puede decir que le tiene miedo a la muerte, pues considera que su hijo “está bien” pese a que trascendió.

“Toda la vida he sido tanatofóbica. Le tenía pánico a la muerte, te puedo decir que es un pasado muy cercano, pero le tenía pánico a la muerte (...) Yo sé que él [Mauro Menéndez] está bien”. Aylín Mujica, actriz.

Aylín Mujica debe sacar fortaleza por su familia pese a la muerte de Mauro Menéndez

La actriz compartió que superó su miedo a la muerte tras el fallecimiento de su hijo. Pero también apuntó que no puede desmoronarse porque aún tiene familia que depende de ella.

Aylín Mujica recordó que tiene dos hijos más, Violeta Valenzuela y Alejandro Gavira, y que también viven sus papás, por lo que debe estar “con mucha fortaleza” ante la muerte de su primogénito.

Además, aseguró que a Mauro Menéndez no le hubiera gustado verla llorando y que incluso le hubiera dicho que volviera a Top Chef VIP Bogotá, pese a su muerte.