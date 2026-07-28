Osamu Menéndez confesó estar molesto con su hijo Mauro Menéndez, quien murió inesperadamente el pasado 16 de julio de 2026 durante un viaje a Barbados.

En el podcast “La trastienda” del creador de contenido Erwin Pérez, el papá de Mauro Menéndez aseguró que su muerte pudo haberse evitado, y es que la tragedia deriva de un acto de irresponsabilidad.

Osamu Menéndez confiesa estar enojado con su hijo Mauro Menéndez

Abriéndole su corazón a Erwin Pérez, Osamu Menéndez lamentó que la muerte de su hijo Mauro se deba a una irresponsabilidad.

Incluso, confesó sentir enojo con su hijo aún después de que este murió, pues prefirió viajar estando enfermo a cuidarse.

“Tengo enojo con él, de la irresponsabilidad de no haberse cuidado y no haberse quedado haciendo reposo, claro estoy enojado con él” Osamu Menéndez

Mauro Menéndez (Instagram/@maahez)

Razón por la que el compositor cubano Osamu Menéndez, reprendió a su hijo cuando vio su cuerpo en la morgue.

“Fue lo que le dije el día que lo vi ahí en la morgue. Que por qué hizo eso, que por qué fue tan irresponsable, por qué nos dejó, que por qué nos hizo pasar por esto que estamos pasando, y que lo amábamos mucho. Lo abracé y le di un beso en la frente” Osamu Menéndez

Osamu Menéndez advierte sobre el daño de vapear tras muerte de su hijo

Mauro Menéndez murió a los 32 años tras sufrir al menos tres infartos derivados de una neumonía severa que padecía.

Osamu Menéndez da por hecho que el vape afectó la recuperación de su hijo, por lo que pide a la gente dejar de fumar.

“Yo sé que una de las cosas que le debió haber provocado la neumonía es esa cosa que están fumando los jovenes ahora, el vape, no fumen esos caballeros. Yo sé que eso lo mató a él” Osamu Menéndez

Osamu Menéndez no asistirá a la despedida de Mauro Menéndez en Estados Unidos

Osamu Menéndez no vio a su hijo antes de que se fuera a Barbados , por lo que da por hecho que Mauro Menéndez evitó verlo para que no le prohibiera viajar en su estado.

De acuerdo con el músico, Aylín Mujica, de 51 años, es la única que lo vio días antes de su muerte.

“Él pasó por casa de su mamá, un par de días creo, y después se subió a un avión con neumonía severa y, según los médicos, eso es letal” Osamu Menéndez

El cantante cubano vio a su hijo hasta el día de su muerte, en Barbados, donde le dio el último adiós, razón por la que no asistirá a un homenaje o despedida que la familia le organice en Estados Unidos.

“Cuando manden las cenizas, seguro Aylín querrá hacer algo, yo no quiero participar ya en nada de eso. No creo ir” Osamu Menéndez