A través de un video, Aylín Mujica anunció su regreso a la televisión tras la trágica muerte de su hijo mayor, Mauro Menéndez.

Aylín Mujica retomó su participación en el programa Top Chef VIP de Telemundo, expresando que el trabajo y el apoyo de su público le brindan la fortaleza necesaria para sostener a su familia.

Destacó que este proyecto tiene una dedicatoria muy especial a su hijo y es que el estreno coincide justo en el día que Mauro cumpliría años.

“Este 11 de agosto que justo mi hijo cumple años se estrena la quinta temporada de Top Chef VIP por Telemundo” Aylín Mujica

Aylín Mujica anuncia su regreso a la televisión tras la muerte de su hijo Mauro

El anuncio del regreso de Aylín Mujica a las grabaciones de la quinta temporada de Top Chef VIP se realizó a través de un emotivo video compartido en sus redes sociales y en las de Telemundo.

En el video, la actriz aparece con un semblante sereno, vistiendo la filipina culinaria característica del programa.

Aylín Mujica expresó que su decisión de volver al trabajo se basa en la necesidad de “seguir siendo fuerte” y ser un ejemplo para sus otros hijos y su familia tras la muerte de su primogénito, Mauro Menéndez.

“Quiero decirles que tengo que seguir siendo fuerte, que tengo que ser fuerte. Tengo que ser un ejemplo para mis hijos para mi familia” Aylín Mujica

Asimismo, busca honrar la memoria de Mauro, quien siempre apoyó fervientemente su carrera profesional.

Aylín Mujica reveló que la nueva temporada del reality se estrenará el 11 de agosto por Telemundo.

Esta fecha es profundamente significativa para ella, ya que coincide con el día en que su hijo Mauro habría cumplido años.

En su mensaje, invitó al público a estar pendiente de una campaña promocional que realizó con dedicación y amor.

Las grabaciones se llevan a cabo en Colombia, lugar donde ella se encontraba cuando recibió la noticia del fallecimiento de su hijo el pasado 16 de julio.

Su reincorporación ha generado una fuerte ola de empatía y solidaridad entre sus compañeros, los jueces y la producción, quienes han admirado su valentía al retomar la competencia en un momento tan difícil.

Mauro Menéndez y Aylín Mujica. (Agencia México)

Aylín Mujica agradece las muestras de apoyo que le han enviado tras la muerte de su hijo Mauro

Aylín Mujica aprovechó el anuncio para agradecer profundamente las muestras de cariño, oraciones y condolencias recibidas por parte de amigos, colegas y seguidores.

Destacó que la solidaridad recibida ha sido un pilar fundamental en su proceso de duelo.

Agradeció específicamente por las oraciones, pensamientos y condolencias que le han hecho llegar desde que se dio a conocer la noticia de la muerte de su hijo Mauro.

Aylín Mujica enfatizó que estas muestras de cariño le han proporcionado la fortaleza necesaria para continuar con sus compromisos profesionales y personales.

“Quiero agradecerles a todos los que me han mandado sus oraciones, sus pensamientos, sus condolencias, a todos mis amigos, conocidos seguidores, gracias de verdad porque eso me está dando fuerza para seguir adelante” Aylín Mujica

Tras su mensaje, las redes sociales se llenaron de etiquetas dedicadas a la memoria de Mauro y de mensajes donde el público aplaudió su valentía y entereza por retomar su carrera en un momento tan oscuro.