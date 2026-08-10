Tras el terremoto de magnitud 7.4 que sacudió Colombia el 10 de agosto de 2026, Shakira compartió un mensaje de solidaridad a través de sus redes sociales.

“Colombia querida, mi corazón está con todos los que hoy sintieron este terremoto y con las familias que están pasando momentos de angustia” Shakira

La cantante de 49 años de edad expresó que su corazón está con las familias afectadas y destacó la capacidad de resiliencia y unión del pueblo colombiano en momentos de emergencia.

Shakira llamó a mantenerse atentos a las indicaciones oficiales para colaborar en las labores de ayuda.

Otros artistas como Maluma, Juanes, Camilo, J Balvin y Carlos Vives también se pronunciaron.

Shakira envía mensaje de solidaridad tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia

Shakira envió un emotivo mensaje de solidaridad a través de sus redes sociales tras el terremoto que afectó a Colombia.

Shakira envía mensaje de solidaridad tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia (@shakira / X )

Expresó que su corazón está con las familias afectadas y quienes vivieron momentos de angustia durante el sismo.

Destacó la capacidad de resiliencia del pueblo colombiano, señalando que en situaciones de emergencia saben “unirse y sostenerse unos a otros”.

Instó a la población a mantenerse atenta a las indicaciones oficiales para poder colaborar con las labores de ayuda en cuanto fuera factible.

“En momentos así, los colombianos sabemos unirnos y sostenernos unos a otros. Toda mi fuerza y mi amor para mi tierra. Abracémonos fuerte y estemos pendientes de las indicaciones para poder ayudar tan pronto como sea posible” Shakira

Shakira acompañó su publicación con emojis de un corazón rojo y la bandera de Colombia para reforzar su sentimiento de apoyo hacia su tierra natal.

Además de Shakira, otros artistas colombianos se pronunciaron por el terremoto del 10 de agosto

Además de Shakira, diversos artistas colombianos utilizaron sus plataformas para expresar su apoyo y preocupación tras el terremoto del 10 de agosto.

Maluma expresó sentir un gran dolor por lo ocurrido en su país y envió un “abrazo al alma” a los familiares de las víctimas, asegurando que está listo para brindar ayuda.

Maluma envía mensaje de solidaridad tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia (@maluma / Instagram )

Juanes hizo un llamado a la unidad nacional afirmando que “ante el dolor todos tenemos la misma cara” y compartió activamente enlaces para recibir donaciones destinadas a los damnificados.

Juanes envía mensaje de solidaridad tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia (@Juanes / Instagram )

Camilo manifestó tener “un hueco en la panza” por el susto y el dolor tras hablar con amigos que vivieron el sismo. También puso sus redes sociales a disposición para compartir necesidades humanitarias o información de apoyo.

Camilo envía mensaje de solidaridad tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia (@camilo / Instagram )

J Balvin también mandó fuerza a Colombia y a todos los afectados, aseguró que va a moverse para poder ayudar tras el terremoto.

J Balvin envía mensaje de solidaridad tras el terremoto de 7.4 que sacudió a Colombia (@jbalvin / Instagram )

Carlos Vives relató haber vivido el sismo personalmente, lo cual le provocó un gran susto, e invitó a los colombianos a ser solidarios y “poner manos a la obra” ante la tragedia en varias zonas del país.