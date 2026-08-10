Laura Flores vivió el sismo de magnitud 7.4 que sacudió Colombia la mañana del lunes 10 de agosto de 2026, mientras se encontraba en el aeropuerto de Bogotá junto a su hija.

Vaya susto. Temblor en Bogotá y duró casi 2 minutos. Abrazo a la hermosa gente de Colombia, que siempre tiene una sonrisa y una educación divina. El aeropuerto el Dorado en Bogotá está bien. Abrazos a la gente que está en las zonas afectadas en el interior del país Laura Flores, actriz.

Laura Flores habla del sismo que vivió en Colombia. (@laurafloresmx)

En redes sociales la actriz de 62 años de edad relató que “se movió todo y feo” y describió el terremoto como “duro” y de larga duración.

Aunque aclaró que no estaba en el epicentro del temblor, se solidarizó con los colombianos y expresó sorpresa por la falta de protocolos ante emergencias sísmicas en el país.

“En Bogotá casi nunca tiembla (...) no hay protocolo porque casi no tiembla”. Laura Flores, actriz.

Laura Flores vivió el sismo de Colombia; estaba en el aeropuerto de Bogotá

A las 7:34 am se percibió un sismo en Colombia de 7.4 grados de magnitud con epicentro en San José del Palmar, que a la actriz Laura Flores le tocó vivirlo desde el aeropuerto de Bogotá.

La actriz compartió en redes sociales que se encontraba en el aeropuerto de Bogotá con su hija cuando comenzó el terremoto y aunque aclaró que no estaba en el epicentro sí sintió un gran movimiento telúrico.

Laura Flores describió el sismo como “duro” con bastante duración, pero aunque ella mencionó “casi como un minuto” habitantes estiman que pudo durar hasta 2 minutos. Sin embargo, aún no hay datos oficiales al respecto.

Por otra parte, Laura Flores se dijo sorprendida por el sismo de Colombia, pues subrayó que “no hay protocolo” ante el fenómeno porque no es algo que ocurra de forma constante.

Laura Flores asumió que sí sintió un gran susto con el terremoto, por lo que se solidarizó con los colombiano a quienes les envió un abrazo.