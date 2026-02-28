Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, respalda la versión de Poncho de Nigris sobre amenazas y señalamientos contra Lucy Garza y su familia.

El 7 de octubre de 2011 fue secuestrado Armando Gómez en Monterrey y Juanita Sánchez Quintanilla, exsuegra de Poncho de Nigris, fue quien organizó el plagio.

Armando Gómez apoya a Poncho de Nigris tras denunciar amenazas

El 30 de enero fue liberada de un penal de Morelos Juanita Sánchez Quintanilla, señalada de ser líder de una organización dedicada a secuestrar y madre de Lucy Garza, ex de Poncho de Nigris.

Poncho de Nigris compartió un comunicado para solicitar seguridad a las autoridades, luego de que recibiera amenazas tras la salida de Juanita Sánchez Quintanilla de Prisión.

Armando Gómez apoyó la solicitud de Poncho de Nigris, asegurando que él sabía de la “maldad” que podía tener la familia de Lucy Garza, hija de su secuestradora.

“Entiendo perfectamente a lo que te refieres y es lamentable que gente que hizo tanto daño este libre. Sé de lo que son capaces ella y su familia ya que lo viví en carne propia, mi secuestro orquestado por ella y su hija” Armando Gómez

Armando Gómez, esposo de Gloria Trevi, apoya a Poncho de Nigris (Instagram/@ponchodenigris)

El esposo de Gloria Trevi fue directo y acusó a Lucy Garza, así como Juanita Garza, de orquestar su secuestro aprovechando su amistad.

“Creo en sus amenazas y el odio que sienten hacia las personas que lograron triunfar en la vida, formar una familia. No te dejes, es importante este comunicado” Armando Gómez

Esposo de Gloria Trevi celebra que Poncho de Nigris denuncie las amenazas que recibió

Armando Gómez celebró que Poncho de Nigris denunciara públicamente a su exsuegra y su familia por las presuntas amenazas.

El bailarín y actor reveló que denunciará ante las autoridades las amenazas que ha recibido tras la salida de su exsuegra de prisión.

El esposo de Gloria Trevi fue secuestrado tras asistir a una cena organizada por Juanita Sánchez Quintanilla y fue liberado tres días después tras pagar 3 millones de pesos.

Investigaciones determinaron que Juanita Sánchez Quintanilla era quien había organizado el plagio de Armando Gómez, aprovechándose de que era compadre de su hija.