Lucy Garza, ex pareja de Poncho de Nigris, se volvió tendencia a mediados de marzo de 2025 por polémica con el inflencer.

Fue por medio de una transmisión en vivo que Poncho de Nigris -de 49 años de edad- mencionó que no iría a los 15 años de su primera hija, Ivanna.

Desatando la furia de los internautas por la falta de responsabilidad afectiva con su primogénita.

Pero, generando también un fuerte interés en torno a quién es Lucy Garza, la ex pareja del actor e influencer.

Pese a ser una figura pública y modelo reconocida, es poco lo que se sabe de Lucy Garza.

En su cuenta de Instagram cuenta con 270 mil seguidores, con quienes comparte un poco de su día a día y su trabajo como modelo.

Del mismo modo comparte momentos familiares a lado de su hija Ivanna, con quien es sumamente cercana cariñosa.

Se desconoce la edad de Lucy Garza.

Hasta donde se sabe, Lucy Garza no sostiene una relación de noviazgo en la actualidad.

No hay datos en torno a la fecha de nacimiento de Lucy Garza.

Lucy Garza tiene una hija de 15 años de edad llamada Ivanna.

La menor nació en 2010 y es fruto de su relación con Poncho de Nigris, de quien se separó en 2012.

Se desconoce el grado de estudios o las escuelas en las que Lucy Garza haya llevado a cabo su formación profesional.

Lucy Garza se ha desempeñado enteramente dentro del modelaje.

Fue por medio de Instagram que Lucy Garza se pronunció respecto a las “desafortunadas e imprudentes” declaraciones de Poncho de Nigris.

Primero que nada, la modelo desmintió las versiones del influencer, quien le había dicho que no asistiría a los 15 años de Ivanna por exceso de trabajo.

Mismo motivo por el cual Poncho de Nigris se habría negado en ayudar con la organización y gastos de la fiesta.

Del mismo modo, Lucy García negó que Poncho de Nigris le haya ofrecido un auto como regalo de cumpleaños a su hija .

Revelando a la par que ha sido ella quien, a lo largo de los años, se ha encargado de los gastos escolares de Ivanna.

Lo que ha provocado todavía más indignación en contra de Poncho de Nigris.

“Niego que se le haya ofrecido a mi hija algún carro (el cual por supuesto no necesita y no lo aceptaría, ya que es menor de edad, no tiene licencia y además yo me hago cargo absolutamente de todas sus vueltas escolares, extra escolares y personales).”

Lucy Garza en Instagram