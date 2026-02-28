Lucy Garza arremete contra Poncho de Nigris por involucrar su paternidad con supuesta amenazas.

El pasado 25 de febrero, Poncho de Nigris solicitó a las autoridades seguridad tras recibir amenazas presuntamente relacionadas con la salida de prisión de su ex suegra, Juanita Sánchez Quintanilla.

Lucy Garza Pide a Poncho de Nigris que deje de involucrar su paternidad en escándalos

Poncho de Nigris y Lucy Garza tienen una hija de 16 años, nieta de Juanita Sánchez Quintanilla, mujer relacionada con el secuestro del esposo de Gloria Trevi en 2011.

La abuela materna de la hija de Poncho de Nigris fue liberada de prisión el 30 de enero y el conductor asegura que desde ese momento ha recibido amenazas.

Ante esta situación, Lucy Garza compartió un comunicado para negar que su familia esté avanzando a Poncho de Nigris y reveló que lleva años peleando con el conductor por temas relacionados a su hija.

Lucy Garza responde a Poncho de Nigris tras denuncia de presuntas amenazas (Instagram/@lucygza)

“Nunca quise hacer pública las diferencia, debate o discusión, que he mantenido en lo privado con la persona del comunicado (Poncho de Nigris) Estoy cansada de vivir amenazada” Lucy Garza

Lucy Garza dice que Poncho de Nigris siempre se ha manejado bajo el discurso que de no puede convivir con su hija por culpa de su familia materna.

La ex pareja de Poncho de Nigris menciona que ella ha tratado de mantener el menor diálogo posible con él y siempre con respeto.

“Decidí establecer límites y restringir la comunicación a lo estrictamente necesario, siempre y cuando exista la línea de respeto. No hay respeto, no hay comunicación” Lucy Garza

Lucy Garza (Instagram | @lucygza)

Lucy Garza niega que su familia haya avanzado a Poncho de Nigris

La ex de Poncho de Nigris mencionada que el conductor siempre ha hecho señalamientos sobre su familia sin fundamentos y no hay pruebas de que lo estén avanzando.

“Ni mi familia ni yo hemos amenazado a nadie. Ni existe alguna intención de hacerlo” Lucy Garza

Lucy Garza asegura que ella no ha planeado hacer nada en contra de Poncho de Nigris o su familia y que ella está enfocada en su hija.

“No tengo tiempo para estar avanzando gente, ni mucho menos orquestar situaciones de riesgo como se ha sugerido”, expresó Lucy Garza.

Lucy Garza terminó su comunicado señalando a Poncho de Nigris de invitar situaciones para llamar la atención o volverse viral.