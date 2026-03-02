Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, denuncia a influencer colombiano a quien señala de acechar su casa y acosarla.

El lunes 2 de marzo, Leticia Guajardo acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Monterrey para solicitar una orden de restricción contra el Parcero Regio.

Mamá de Poncho de Nigris denuncia a influencer colombiano

Leticia Guajardo interpuso la denuncia contra el Parcero Regio por acoso y violencia digital, tras asegurar que el tiktoker acecha su casa y la grabó si su consentimiento.

En un encuentro con medios, Leticia Guajardo expresó que estaba preocupada, pues el Parcero Regio expuso su casa en TikTok, trató de entrar a la propiedad y la grabó manejando.

“Estoy preocupada, tenemos que poder hacer un alto a esto porque pues están agrediendo mi privacidad, están entrando a mi casa y somos adultos mayores” Leticia Guajardo

¡Doña Lety de Nigris DENUNCIA presunto 4C0S0 DIGITAL! Junto a su abogado, nos comparten los detalles de su demanda #DePrimeraManoTV👌 de lunes a viernes 3 pm por el 3.1 de #ImagenTelevisión: https://t.co/oaYomlm1L7 pic.twitter.com/GfGdKLrlJR — De Primera Mano (@deprimeramano) March 2, 2026

Leticia Guajardo asegura que el Parcero Regio la ha difamado tras su pleito con Poncho de Nigris.

Según información de De Primera Mano, el Parcero Regio demandó a Leticia Guajardo por difamación en 2025, el cual sigue tipificando en Nuevo León.

Leticia Guajardo reveló a dicho programa que nunca fue notificada de esta denuncia y dice que solicitó una orden de restricción contra el Parcero Regio.

“Pedí una orden de restricción por acoso porque nosotros estamos solos, somos adultos mayores e imagínate que graben tu casa y todo, que hable pestes de mí” Leticia Guajardo

Poncho de Nigris y Leticia Guajardo. (@leticiagdn_ / Instagram)

Pelea de Poncho de Nigris y el Parcero Regio terminó perjudicando a su mamá

Leticia Guajardo menciona que el Parcero Regio ha hablado cosas “horribles” de ella en redes sociales: “Ya basta, ya estuvo bueno, tengo miedo”.

La pelea entre el Parcero Regio y Poncho de Nigris inició en 2025, cuando el influencer aseguró que el conductor hacía “favores” a empresarios para obtener dinero.

Poncho de Nigris aseguró que demandaría a el Parcero Regio tras hablar de él y su familia.

La pelea en redes sociales continuó cuando el tiktoker aseguró que Leticia Guajardo había expuesto sus datos en redes sociales y la demandaría, pero esto no ocurrió y tampoco procedía legalmente.

La mamá de Poncho de Nigris teme por su integridad y la de su esposo, pues asegura que el Parcero Regio ha tratado de ingresar a su domicilio.