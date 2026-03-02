Leticia Guajardo, madre de Poncho de Nigris, denuncia a influencer colombiano a quien señala de acechar su casa y acosarla.
El lunes 2 de marzo, Leticia Guajardo acudió a la Fiscalía Especializada en Feminicidios y Delitos contra las Mujeres en Monterrey para solicitar una orden de restricción contra el Parcero Regio.
Mamá de Poncho de Nigris denuncia a influencer colombiano
Leticia Guajardo interpuso la denuncia contra el Parcero Regio por acoso y violencia digital, tras asegurar que el tiktoker acecha su casa y la grabó si su consentimiento.
En un encuentro con medios, Leticia Guajardo expresó que estaba preocupada, pues el Parcero Regio expuso su casa en TikTok, trató de entrar a la propiedad y la grabó manejando.
“Estoy preocupada, tenemos que poder hacer un alto a esto porque pues están agrediendo mi privacidad, están entrando a mi casa y somos adultos mayores”Leticia Guajardo
Leticia Guajardo asegura que el Parcero Regio la ha difamado tras su pleito con Poncho de Nigris.
Según información de De Primera Mano, el Parcero Regio demandó a Leticia Guajardo por difamación en 2025, el cual sigue tipificando en Nuevo León.
Leticia Guajardo reveló a dicho programa que nunca fue notificada de esta denuncia y dice que solicitó una orden de restricción contra el Parcero Regio.
“Pedí una orden de restricción por acoso porque nosotros estamos solos, somos adultos mayores e imagínate que graben tu casa y todo, que hable pestes de mí”Leticia Guajardo
Pelea de Poncho de Nigris y el Parcero Regio terminó perjudicando a su mamá
Leticia Guajardo menciona que el Parcero Regio ha hablado cosas “horribles” de ella en redes sociales: “Ya basta, ya estuvo bueno, tengo miedo”.
La pelea entre el Parcero Regio y Poncho de Nigris inició en 2025, cuando el influencer aseguró que el conductor hacía “favores” a empresarios para obtener dinero.
Poncho de Nigris aseguró que demandaría a el Parcero Regio tras hablar de él y su familia.
La pelea en redes sociales continuó cuando el tiktoker aseguró que Leticia Guajardo había expuesto sus datos en redes sociales y la demandaría, pero esto no ocurrió y tampoco procedía legalmente.
La mamá de Poncho de Nigris teme por su integridad y la de su esposo, pues asegura que el Parcero Regio ha tratado de ingresar a su domicilio.