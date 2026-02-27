Juanita Sánchez Quintanilla, la exsuegra de Poncho de Nigris, está vinculada al secuestro del esposo de Gloria Trevi en 2011.

Poncho de Nigris compartió un comunicado el 15 de febrero para solicitar seguridad a la Fiscalía de Morelos tras liberar el 30 de enero a Juanita Sánchez Quintanilla.

¿Quién es Juanita Sánchez Quintanilla? Exsuegra de Poncho de Nigris

Juanita Sánchez Quintanilla, conocida como La Tía, es de origen estadounidense y ha estado vinculada con el delito de fraude, robo y secuestro.

Fue detenida en 2014 tras señalarla de dirigir una organización dedicada al secuestro, donde también participaba Omar ‘El Gato’ Ortiz Uribe.

Juanita Sánchez Quintanilla, ex suegra de Poncho de Nigris (Especial )

¿Qué edad tiene Juanita Sánchez Quintanilla?

Juanita Sánchez tendría 76 años de edad.

¿Quién es el esposo de Juanita Sánchez Quintanilla?

Se desconoce quién es el esposo de Juanita Sánchez Quintanilla, pero fue pareja del empresario Ramiro ‘El Flaco’ Guerra.

¿Qué signo zodiacal es Juanita Sánchez Quintanilla?

Se desconoce el signo zodiacal de Juanita Sánchez Quintanilla.

¿Cuántos hijos tiene Juanita Sánchez Quintanilla?

Juanita Sánchez Quintanilla tiene una hija llamada Lucía Garza Sánchez, expareja de Poncho de Nigris.

Lucy Garza e Ivanna, hija de Poncho de Nigris (Instagram/@lucygza)

¿Qué estudió Juanita Sánchez Quintanilla?

Se desconoce el nivel académico de Juanita Sánchez Quintanilla.

¿En qué ha trabajado Juanita Sánchez Quintanilla?

Juanita Sánchez Quintanilla está relacionada con el fraude a diversas empresas de viajes y fue detenida en Texas por robar diversos artículos de un supermercado.

Juanita Sánchez Quintanilla participó en un secuestro y Poncho de Nigris la señala de amenazas

En 2011, Juanita Sánchez Quintanilla organizó el secuestro del esposo de Gloria Trevi, Armando Gómez, por quien pidieron 3 millones de pesos.

Tras estar tres años prófuga, Juanita Sánchez Quintanilla fue detenida en Texas y México solicitó su extradición.

Posteriormente fue internada en un penal de Morelos y fue liberada el 30 de enero de 2026.

Juanita Sánchez Quintanilla fue suegra de Poncho de Nigris durante su relación con Lucía Garza Sánchez, quien también era comadre de Gloria Trevi.

El 25 de febrero de 2026, Poncho de Nigris compartió un comunicado donde aseguró que desde que Juanita Sánchez Quintanilla había sido liberada, había recibido amenazas.

Poncho de Nigris aseguró que debido a la situación jurídica de Juanita Sánchez Quintanilla, la reputación de su familia se había visto afectada, así como su paternidad.

Por último, pidió a las autoridades que le brinden seguridad ya que teme por la integridad de su familia.