Majo Aguilar -de 31 años de edad- no sabe nada de la boda religiosa de Ángela Aguilar, pero le desea lo mejor.

“No sabemos nada, pero lo que sí te puedo decir es que siempre amor para todas las personas y que todo esté lindo siempre” Majo Aguilar

Ángela Aguilar -de 21 años de edad- presumió que se casará por la iglesia en 2026, pero todo indica que una vez, más Majo Aguilar no estará invitada.

Majo Aguilar no sabe nada de la boda de Ángela Aguilar y le desea “amor”

Ángela Aguilar está distanciada de varios miembros de su familia, incluida Majo Aguilar, quien no fue invitada a su boda por el civil en 2024.

Durante una alfombra roja, Majo Aguilar fue cuestionada sobre la próxima boda de su prima Ángela Aguilar y reiteró que no sabe nada de la vida de la cantante.

Majo Aguilar (Instagram/@majo__aguilar)

Majo Aguilar mencionó que le desea lo mejor a su prima y todas las personas, por lo que espera que haya mucho amor en su vida.

Por otro lado, Majo Aguilar fue cuestionada sobre cómo apoya a Ángela Aguilar ante la ola de hate en su contra.

La cantante reiteró que ella siempre le deseará lo mejor a las personas: “Hay que dar amor”.

Ángela Aguilar (@angela_aguilar_ / Instagram )

Majo Aguilar está cansada de que le pregunten por Ángela Aguilar

La postura de Majo Aguilar ante los ataques a su prima en redes sociales ha sido respetuosa y prefiere no tocar el tema.

Majo Aguilar se mostró cansada de que siempre le pregunten por su prima y destacó que ella solo habla de su carrera, la cual le ha costado forjar.

“A mi me gusta hablar de mí. No es por algo egoísta, pero si se fijan cuando me pregunta de mi prima o de otra persona, les digo que no me meto porque no nos corresponde porque no me gusta hablar de la vida de nadie más” Majo Aguilar

La cantante insiste en que no hablará de la vida de los demás y pide que mejor le pregunten de su carrera.

Hubo un momento de tensión cuando le preguntaron a Majo Aguilar si haría una colaboración con Christian Nodal, de 26 años de edad.

“Ay mi vida hermosa, yo creo que tú respóndete solita”, dijo Majo Aguilar, quien dio a entender que está descartado colaborar con Christian Nodal.