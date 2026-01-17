Desde hace ya varios años, Jorge R. Gutiérrez se ha convertido en uno de los directores y animadores mexicanos más reconocidos en todo el mundo.

Pues Jorge R. Gutiérrez ha dado vida a diversas series y películas, como El Libro de la Vida, que han quedado grabadas en la memoria de más de un fan de la animación.

¿Quién es Jorge R. Gutiérrez?

Jorge R. Gutiérrez es un animador, pintor, escritor, artista de guion gráfico y director mexicano, conocido por dedicarse íntegramente al cine y series animadas.

¿Qué edad tiene Jorge R. Gutiérrez?

Jorge R. Gutiérrez nació el 25 de enero de 1975, actualmente tiene 50 años de edad.

¿Quién es la esposa de Jorge R. Gutiérrez?

Jorge R. Gutiérrez está casado con la ilustradora y animadora, Sandra Equihua, desde el 2001.

¿Qué signo zodiacal es Jorge R. Gutiérrez?

Al haber nacido el 25 de enero, Jorge R. Gutiérrez es del signo de Acuario.

¿Cuántos hijos tiene Jorge R. Gutiérrez?

Jorge R. Gutiérrez tiene un hijo, del cual se desconoce su nombre; no obstante, aparece en varias de las publicaciones del animador mexicano.

¿Qué estudió Jorge R. Gutiérrez?

Jorge R. Gutiérrez estudió en el Instituto de las Artes de California (CalArts), la carrera de Animación Experimental, recibiendo su BFA y MFA.

¿En qué ha trabajado Jorge R. Gutiérrez?

Jorge R. Gutiérrez se ha dedicado principalmente al cine y televisión animada, ya sea como director, creador o animador, durante toda su carrera.

Estos son los proyectos donde ha participado el animador mexicano: