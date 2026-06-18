Tras confirmar que fue vinculado a proceso por presunta falsedad de declaraciones y supuesto fraude procesal en su batalla legal contra Imagen Televisión, Andrés Tovar reitera que esta etapa de la resolución judicial no representa una declaración de culpabilidad.

El productor televisivo y esposo de Maite Perroni, destaca que recientemente obtuvo una resolución favorable en la vía federal.

Por medio de un amparo que promovió a través de sus abogados, un juez federal le concedió la suspensión definitiva.

Andrés Tovar rechaza acusaciones de fraude

En declaraciones para Ventaneando, Andrés Tovar, de 45 años de edad, explicó que su conflicto con Imagen Televisión inició hace cuatro años.

Debido a que no pudo llegar a un acuerdo mediante el diálogo, hace dos años interpuso una demanda civil contra la televisora.

Andrés Tovar (@atovarp / Instagram )

Asegura que Imagen Televisión no reconoce los derechos de las 6 mil 300 horas de contenido que les produjo y cuyo pago no ha recibido.

Como respuesta obtuvo una denuncia penal en su contra, acción legal que asegura es un mecanismo de presión para que abandone su reclamo.

“Son prácticas que desafortunadamente se llevan en México con el fin de presionarte para que desistas de la demanda civil” Andrés Tovar. Productor televisivo

Sin embargo, la acción no lo frenará, ya que cuenta con pruebas necesarias para demostrar que produjo los proyectos y el contenido que reclama.

Contrario a lo que informan distintos medios de comunicación, Andrés Tovar no pide una cantidad millonaria a la televisora.

“Rechazo categóricamente la cantidad de los 150 millones de pesos que están saliendo en redes. Es mentira... Yo estoy pidiendo, como viene la demanda civil que interpuse, que se reconozcan los derechos” Andrés Tovar. Productor televisivo

Andrés Tovar analiza emprender acciones legales contra medios que le han causado un daño moral

Tras revelarse el conflicto legal que Andrés Tovar sostiene con Imagen Televisión, la información tomó varios caminos por lo que el productor analiza emprender acciones legales contra quienes dañaron su reputación.

“Estamos considerando efectivamente qué acciones legales vamos a implementar con mis abogados para poder reclamar este daño moral que pues es irreparable” Andrés Tovar. Productor televisivo

El proceso continúa, por lo que el creativo se siente agradecido con el apoyo que ha recibido primordialmente de su esposa.

“Mi esposa me ha apoyado incondicionalmente en todo este proceso desde que empezó. Somos un gran equipo”. Andrés Tovar. Productor televisivo