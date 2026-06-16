El productor Andrés Tovar habría sido vinculado a proceso legal por presunta falsedad de declaración y un fraude estimado en 150 millones de pesos.

El caso surge a raíz de un conflicto con la empresa Imagen Televisión, derivado de una disputa previa por derechos de autor y pagos pendientes de programas producidos por él.

Andrés Tovar habría sido vinculado a proceso por presunta falsedad de declaración y un fraude de 150 mdp

Andrés Tovar, productor de televisión y esposo de Maite Perroni, fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de falsedad de declaración y fraude procesal por 150 millones de pesos.

Andrés Tovar, productor. (@atovarp)

La denuncia fue presentada por Imagen Televisión, empresa para la que Andrés Tovar trabajó durante varios años produciendo programas como Sale el Sol y Acércate a Rocío con Rocío Sánchez Azuara.

De acuerdo con TVNotas, el 19 de mayo de 2026 un Juez de Control del Reclusorio Sur determinó que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso.

Lo que significa que la investigación continuará en una etapa complementaria para que ambas partes presenten pruebas.

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México mantiene abierta la investigación de este caso.

¿Qué sigue para Andrés Tovar, luego de que presuntamente fuera vinculado a proceso?

Inicialmente se había otorgado un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

Sin embargo, el plazo para esta etapa fue ampliado a solicitud de la defensa de Andrés Tovar con el fin de reunir más pruebas y fortalecer su estrategia legal.

Las autoridades aceptaron la petición, por lo que la siguiente audiencia quedó programada para septiembre 2026.

El proceso podría extenderse todavía durante varios meses más antes de llegar a su finalización.

Cabe recordar que la vinculación a proceso no representa una sentencia de culpabilidad para Andrés Tovar.

Es el inicio formal de un camino legal que busca reunir los elementos necesarios antes de llegar a un eventual juicio, donde un juez dictará una sentencia definitiva.

La resolución de vinculación a proceso se da a poco más de catorce meses de que Tovar iniciara una demanda civil contra la televisora.

Este caso se remonta a abril de 2024, cuando Andrés Tovar presentó una demanda civil contra Imagen Televisión.

Entre los reclamos presentados en ese procedimiento se encontraba el pago de 150 millones de pesos, posteriormente Imagen Televisión respondió con una contrademanda.

El proceso legal registró nuevos acontecimientos en octubre de 2025, cuando fue asesinado en la Ciudad de México David Cohen, abogado que representaba a Andrés Tovar.