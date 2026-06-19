Maite Perroni habló del proceso legal en contra de Andrés Tovar, a quien defiende de la acusación de presunto fraude por 150 millones de pesos a Imagen Televisión.
Andrés Tovar fue vinculado por los delitos de presunto fraude, fraude procesal y falsedad de declaraciones a raíz de su demanda contra Imagen Televisión en 2024.
La actriz y cantante dio una entrevista a la revista Quién, donde habló de las acusaciones en contra de Andrés Tovar y cómo ha afectado este proceso a su familia.
Maite Perroni defiende a Andrés Tovar de la acusación de fraude
Andrés Tovar demandó a Imagen Televisión para solicitar el pago y reconocimiento de su trabajo como productor.
Maite Perroni destacó la trayectoria de su esposo, a quien conoce desde que era adolescente e iniciaba su carrera en Televisa.
La actriz mencionó que Andrés Tovar ha construido su carrera desde hace años y trabajado en importantes proyectos de la industria del entretenimiento.
Asimismo, describió a Andrés Tovar como un líder innato y apasionado a su trabajo, por lo que ve injusto que lo estén vinculado a un delito por defender su trabajo y derechos.
Maite Perroni aseguró que su esposo ayudó a que Imagen Televisión se posicionara en rating.
Andrés Tovar lleva un proceso legal contra Imagen Televisión desde 2024 y dos años después, fue vinculado a proceso por fraude.
El proceso legal contra Andrés Tovar no afectó su vida familiar y marital
Maite Perroni ha apoyado a Andrés Tovar durante los dos años que ha durado el proceso legal entre él e Imagen Televisión.
La actriz asegura que han enfrentado este duro proceso como familia, siempre mostrando su confianza y cariño.
Finalmente, Maite Perroni agradece el apoyo que ha recibido de su familia, amigos y fans, quienes les han enviado sus mejores deseos.
Cabe recordar que Andrés Tovar trató de mediar con Imagen Televisión la remuneración de su trabajo por 4 años y al final decidió acudir al ámbito legal.
A pesar de todo, esta complicada etapa ha unido más a Maite Perroni y Andrés Tovar.