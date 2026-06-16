Tras ser vinculado a proceso, Andrés Tovar aclaró que esta etapa judicial no implica una sentencia de culpabilidad ni una determinación final.

Andrés Tovar sostiene que la acusación penal es una represalia injustificada por la demanda civil que él interpuso primero para defender su propiedad intelectual.

“Creo firmemente que defender el trabajo realizado y exigir el reconocimiento de los derechos de autor no debe ser motivo de persecución ni de criminalización. Confío en las instituciones y en que los hechos serán aclarados conforme avance el proceso” Andrés Tovar

Andrés Tovar denuncia que por defender sus derechos enfrenta un proceso penal contra Imagen Televisión

Andrés Tovar respondió a su vinculación a proceso a través de un video, donde denunció criminalización por presunto plagio.

“Quiero aclarar que vinculación a proceso no es una sentencia, no significa culpabilidad y no representa una determinación definitiva de los hechos. Es únicamente un proceso legal que permite que continúe la investigación para que ambas partes presenten argumentos y pruebas ante las autoridades correspondientes” Andrés Tovar

Cuando exigir tus derechos se vuelve un delito.

La verdad detrás de mi caso contra Imagen Televisión.

Por defender mis derechos como autor y productor, hoy enfrento un proceso penal que considero injustificado.

Después de más de dos años intentando resolver este conflicto por la… pic.twitter.com/235gz13qxP — Andrés Tovar (@AndresTovarP) June 16, 2026

El productor aseguró que exigir el reconocimiento de los derechos de autor no debe ser motivo de persecución.

“Cuando exigir tus derechos se vuelve un delito. La verdad detrás de mi caso contra Imagen Televisión. Por defender mis derechos como autor y productor, hoy enfrento un proceso penal que considero injustificado” Andrés Tovar

Sostuvo que la denuncia penal en su contra surgió 14 meses después de que él demandara a la televisora por la vía civil en 2024 para reclamar derechos de autor y el pago de más de 6,300 horas de producción que no le fueron liquidadas.

“Catorce meses después de haber presentado la demanda civil en contra de Imagen Televisión, ellos presentaron una denuncia penal en mi contra por supuesta falsedad de declaración y fraude procesal” Andrés Tovar

Afirmó que antes de llegar a los tribunales intentó resolver el asunto mediante el diálogo durante dos años.

“Hoy enfrento una disputa legal contra Imagen Televisión, empresa en la que creé, desarrollé y produje más de 6 mil 300 horas de programas de televisión. Soy Andrés Tovar y durante dos años intenté arreglar las cosas mediante el diálogo y la búsqueda de acuerdos. Al no encontrar una solución, en 2024 decidí demandarlos por la vía civil para defender mis derechos” Andrés Tovar

Andrés Tovar declaró que “defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen” y argumentó que su situación es un intento de criminalizar la defensa de sus derechos de propiedad intelectual.

Andreés Tovar busca crear un precedente para todos los que viven de su creatividad

Andrés Tovar considera que la denuncia de Imagen Televisión es solo una represalia de la demanda civil que interpuso contra la televisora en abril de 2024.

Se mostró confiado en demostrar su inocencia conforme avance el proceso y se aclaren los hechos ante las autoridades correspondientes.

Manifestó que su caso busca sentar un precedente para todos los que viven de su creatividad, como autores, compositores y diseñadores.

“Defender tu trabajo y tus ideas no puede convertirse en un crimen, esto no es solo sobre mí, esto es sentar un precedente para productores, autores, compositores, escritores, diseñadores, comunicadores, para todos aquellos que viven de su creatividad y de sus obras” Andrés Tovar

Advirtió que “si defender lo que legítimamente te corresponde se convierte en un delito, entonces ya nadie está a salvo”.

Andrés Tovar reclama el reconocimiento de sus derechos de autor y el pago de obras que, según su declaración, fueron registradas por él, pero no liquidadas por la televisora.

“Estoy en esta situación por defender mis derechos como autor y productor, por obras que fueron creadas, desarrolladas, registradas y por cientos de horas producidas que no fueron pagadas” Andrés Tovar