Andrés Tovar, productor de televisión, dio a conocer la existencia de una demanda en contra de una televisora por derechos de autor.

A través de X, Andrés Tovar -de 42 años de edad- reveló los problemas legales que atraviesa para proteger sus proyectos laborales.

Andrés Tovar demandó a televisora donde trabajó por derechos de autor

Andrés Tovar confirmó que presentó una demanda en contra Imagen Televisión por los derechos de autor de sus programas de televisión.

Andrés Tovar recurrió a X para abordar el tema de su demanda contra la televisora.

“No hablaré más del tema porque hay una demanda en curso contra la televisora por mis derechos de autor y cientos de horas de producción que me deben” Andrés Tovar

NADIE MÁS FELIZ Y EXITOSO QUE TÚ TE VA A CRITICAR. Lo harán los mediocres, envidiosos, dolidos e ignorantes. Maite es Maite y ella no compite con nadie, no tiene porqué. Vamos a resultados y números para que no se sigan avergonzando a sí mismos afirmando con tal seguridad cosas… — Andrés Tovar (@AndresTovarP) August 19, 2025

De acuerdo con Andrés Tovar, hay una demanda en curso contra Imagen Televisión por los derechos de autor de Sale el Sol y De Pisa y Corre.

A pesar de que Andrés Tovar fue la mente creativa de Sale el Sol, decidió desvincularse de Imagen Televisión en 2022.

El productor entró a las filas de TV Azteca, donde actualmente es productor de Acércate a Rocío, el programa con más rating de la televisora.

Con la salida de Andrés Tovar, Imagen Televisión decidió seguir transmitiendo Sale el Sol y De Pisa y Corre, monetizando con las creaciones del productor.

Además, Andrés Tovar alegó que la televisora le debe cientos de horas de producción , las cuales se acumulan como pagos pendientes.

Cabe destacar de que Andrés Tovar decidió registrar los programas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI).

Andrés Tovar (Andrés Tovar Twitter @AndrésTovarP)

Andrés Tovar y su batalla legal vs Imagen Televisión

Andrés Tovar se encuentra en medio de una disputa legal por los derechos de autor de Sale el Sol y De Pisa y Corre.

El productor demandó a Imagen Televisión por un adeudo relacionado con 480 horas de producción.

Este conflicto legal podría influir en la decisión de la televisora sobre mantener o cancelar Sale el Sol.

El matutino de Imagen Televisión que se mantiene por debajo de los niveles de audiencia, antes y después de la salida de Andrés Tovar.

Sale el Sol ha recurrido a cambios radicales para mejorar sus números, como la integración de nuevos conductores y nueva imagen.

Sin embargo, pese a los esfuerzos de la televisora, Sale el Sol no logra convencer a la audiencia.

Hasta el momento, Andrés Tovar e Imagen Televisión se encuentran de la demanda en curso por derechos de autor.