A través de su cuenta de Instagram, Andrea Legarreta mostró las señales de su cuarto favorito en La Casa de los Famosos México 2025.

Para Andrea Legarreta -de 54 años de edad- fueron suficientes dos semanas para darse cuenta a quién apoyaría en esta tercera temporada del reality show.

Este es el cuarto favorito de Andrea Legarreta en La Casa de los Famosos México 2025

Desde su primera emisión, Andrea Legarreta ha mostrado que se mantiene muy atenta de lo que sucede en La Casa de los Famosos México.

Andrea Legarreta (Andrea Legarreta Instagram @andrealegarreta)

Y La Casa de los Famosos México 2025 no podía ser diferente y Andrea Legarreta dejó en claro que ya tiene un cuarto favorito.

Aunque no mencionó su nombre, Andrea Legarreta dejó en claro que ya tiene a un cuarto a quien apoyar en La Casa de los Famosos México 2025.

Fue a través de sus Instagram Stories que Andrea Legarreta compartió una imagen con la frase: “Cuando haya elegido un Team, no lo diré … pero habrá señales”.

Andrea Legarreta compartió esta frase con la imagen de una luna, por lo que usuarios de inmediato señalaron que esta temporada estaría apoyando al cuarto Noche.

A lo largo de las temporadas, Andrea Legarreta ha mostrado su apoyo a un cuarto, pese a que ha llegado a tener amigos en la otra habitación.

En las redes sociales, usuarios recordaron que Andrea Legarreta siempre ha apoyado al cuarto ganador, ya que primero apoyó al team infierno y en la segunda temporada a mar.

Por lo que usuarios creen que en esta temporada Andrea Legarreta no se equivocará y el ganador estará en el cuarto Noche.

Andrea Legarreta lanza señales de su cuarto favorito en La Casa de los Famosos México 2025 (@andrealegarreta / Instagram )

Es la segunda semana de La Casa de los Famosos México 2025 y ya hay un cuarto favorito para ganar está emisión

Cabe recordar que en los últimos días el cuarto Noche ha ganado varios adeptos, por algunas actitudes de cuarto Día que no les han gustado a los televidentes.

Pese a que en La Casa de los Famosos México 2025 las celebridades habían señalado que no harían grupos por cuartos, al final lo hicieron.

Y es que a partir de esta segunda semana de La Casa de los Famosos México 2025 se hizo evidente que ya se habían formado los grupos: cuarto Día y Noche.

Sin embargo, el cuarto Noche es el que más empatía ha generado con los televidentes y así se ha mostrado en las redes sociales.

Pero hay algunas personas que esperan se pueda crear un grupo que involucre tanto integrantes del cuarto día como de noche y que se llame eclipse.

Y es que hay personalidades en los dos cuartos que son fuertes, pero hay unas celebridades que no están recibiendo el apoyo que esperaban.

La eliminación del domingo 10 de agosto será clave para el futuro de los cuartos de La Casa de los Famosos México 2025.