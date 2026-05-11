Tras el éxito de su primera edición en 2025, Majo Aguilar y Junior H junto a la presidenta, Claudia Sheinbaum presentaron durante la mañanera de este 11 de mayo, México Canta 2, proyecto que impulsa a nuevos talentos musicales.

Por lo que Claudia Curiel de Icaza, titular de Cultura del Gobierno de México precisó que en esta edición de México Canta 2 se tendrá el acompañamiento de Majo Aguilar y Junior H, como figuras de la industria musical.

Además de que este mismo lunes se comenzará con el registro para México Canta 2 que concluirá el próximo 10 de junio en la plataforma mexicocanta.gob.mx

Majo Aguilar y Junior H presentan México Canta 2 junto a Claudia Sheinbaum (Especial)

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