Daniela Parra -de 27 años de edad- respondió a una llamada a su papá, Héctor Parra, en directo desde el Reclusorio Oriente.

En junio de 2025 se cumplen cuatro años de la detención de Héctor Parra -de 47 años de edad- quien fue acusado de corrupción de menores.

Héctor Parra fue sentenciado a 12 años y 3 meses, por lo que actualmente se encuentra en prisión.

El miércoles 26 de febrero, Daniela Parra hizo un en vivo y transmitió una llamada de Héctor Parra directo desde el Reclusorio Oriente.

Daniela Parra inició la transmisión explicando que tal vez su padre no se comunicaría con ella.

Héctor Parra ya no querría reconciliarse con Alexa Hoffman, revela Daniela Parra

Pues hay ocasiones en que los guardias ingresan a los presos a sus celdas y solo pueden salir al día siguiente.

Al final, Héctor Parra sí le llamó a Daniela Parra y el actor saludó a los seguidores de su hija.

Héctor Parra agradeció a los seguidores de su hija por el apoyo y por creer en su inocencia.

“Estoy muy bien ¿Cuánta gente tenemos en el en vivo? (…) muchas gracias por estar, me mantienen de pie porque además todos, todos los mensajes me llegan por medio de mi par de estrellas”

Además, el actor comenzó a bromear con Daniela Parra y dijo que nunca había probado los ‘tamalitos chidos’ del emprendimiento de su hija.

Posteriormente, Héctor Parra aclaró que su relación con Daniela Parra ha sido de amor y respeto, pero también suelen hacer bromas.

Alexa Hoffman -de 23 años de edad- expresó que tenía miedo de que Héctor Parra saliera de prisión y el actor respondió a este comentario.

Héctor Parra expresó que es él quien teme salir, pues puede peligrar su integridad.

“Si alguien tiene miedo de salir, soy yo, porque ya está comprobado la calidad humana que no existe en algunas personas (…) No es que me tengan miedo a mí, soy yo quien debe tener miedo”

Héctor Parra