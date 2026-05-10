Dave Mustaine dirá adiós a sus fans en la Ciudad de México los días 10 y 11 de mayo, en el concierto de Megadeth en Arena CDMX.

Así que si tienes boleto para el concierto de Megadeth en Arena CDMX del 10 y 11 de mayo, aquí te daremos el horario en que terminará.

Megadeth (@Megadeth )

¿A qué hora termina el concierto de Megadeth en Arena CDMX?

De acuerdo con la información oficial, el concierto de Megadeth en Arena CDMX iniciará a las 9:00 p.m., con una duración alrededor de 1 hora y media.

Por lo que el concierto de Megadeth en Arena CDMX terminaría alrededor de las 10:30 p.m., si es que se lleva a cabo conforme lo establecido.

Sin embargo, algunas cosas podrían retrasar su inicio, pues contarán con la banda S7N como teloneros y no se sabe la hora exacta en que saldrán.

S7N abrirá los conciertos de Megadeth (Megadeth)

El concierto de Megadeth en Arena CDMX tendría corta duración

Aunque puede haber inconvenientes, para bien o para mal el concierto de Megadeth en Arena CDMX sería bastante corto comparado con el de otras bandas del estilo.

Esto debido a que se sabe que Dave Mustaine no gusta de presentaciones largas, como lo sería el concierto de Megadeth en Arena CDMX.

Las presentaciones en Argentina duraron 1 hora y media, por ello se está manejando el mismo horario para México, incluso podría durar un poco menos.

Si bien los fans desearían ver más de Dave Mustaine y sus compañeros, esto también sería una ventaja para aquellos que tienen que hacer un largo camino de regreso.

Tomando en cuenta que la Arena CDMX se encuentra en un lugar de difícil acceso tanto para la entrada, como para la salida.