Tras concluir su participación en el Mundial 2026, varios jugadores de Chivas continúan siendo tema de conversación debido a los rumores sobre posibles transferencias.

Sin embargo, todo indica que, por ahora, ninguno de los jugadores de Chivas que fueron convocados con México para el Mundial 2026 tienen una salida inminente del Guadalajara.

Jugadores se quedarían en Chivas para el Apertura 2026

De acuerdo con Alex Ramírez, periodista que sigue de cerca a Chivas, la directiva rojiblanca no ha recibido propuestas formales por ninguno de los futbolistas que han sido vinculados con equipos nacionales o extranjeros durante las últimas semanas.

“Ni por Roberto, por Romo, por Brian, ni por Armando, ni Tala, no tiene Guadalajara ninguna, hasta este momento, ningún tipo de propuesta. No hay absolutamente nada. Vamos a esperar a ver si por ahí cae algo”. Alex Ramírez, periodista.

Entre los jugadores mencionados destacan Roberto Alvarado, Luis Romo, Brian González, Armando González y Raúl ‘Tala’ Rangel, quienes han sido relacionados con distintos equipos gracias a sus actuaciones en el Mundial 2026, pero aún no hay ofertas formales.

Jugadores de Chivas. (MEXSPORT / Carlos Zepeda)

Chivas intentará pelear por el título de la Liga MX tras el Mundial 2026

La directiva de Chivas mantiene la postura de escuchar propuestas en caso de que lleguen ofertas atractivas, pero por ahora el escenario apunta a que el plantel conservará a la mayoría de sus figuras para afrontar el próximo torneo.

Por ello, tanto los que fueron seleccionados al Mundial 2026 como posibles nuevos refuerzos se preparan para volver a Verde Valle con la mira puesta en el siguiente campeonato.