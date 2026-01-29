Se viralizó el incómodo cumplido que le dijo Shakira a Candela Márquez frente a Alejandro Sanz que hoy vuelve a generar polémica.

El documental de Alejandro Sanz expone la relación que mantiene con Shakira; sin embargo, un comentario sobre su parecido físico con Candela Márquez ha dado mucho de qué hablar.

Este es el incómodo cumplido de Shakira a Candela Márquez

Alejandro Sanz estrenó el documental “Cuando nadie me ve”, donde comparte momentos de su carrera y aspectos de su vida privada.

Uno de los momentos que más ha llamado la atención, es cuando Shakira realiza un incómodo cumplido a Candela Márquez frente a Alejandro Sanz.

Todo sucedió cuando Alejandro Sanz, acompañado por su entonces novia Candela Márquez, se encuentra con Shakira en su jet privado en octubre de 2024.

Shakira saludó a ambos de manera muy amigable, pero lanzó un comentario que no pasó desapercibido.

Y es que mencionó que sus hijos, Milán y Sasha, habían notado un impresionante parecido de ella con Candela Márquez.

“Me dicen mis hijos ‘es igual a ti, la novia de Alejandro’” Shakira

Incómodo cumplido de Shakira a Candela Márquez genera polémica

El comentario de Shakira de inmediato se viralizó en las redes sociales, y es que muchos han cuestionado que lo haya mencionado frente a Candela Márquez, haciéndole vivir un momento incómodo.

Cabe recordar que no es la primera vez que se habla del gran parecido físico entre Shakira y Candela Márquez.

Usuarios de redes sociales ya habían realizado múltiples comparaciones entre ambas artistas, incluso asegurando que Sanz había elegido a Márquez por el parecido con Shakira .

Candela Márquez y Shakira (@candelamarquezh / Instagram)

Alejandro Sanz y Candela Márquez mantuvieron una relación sentimental durante varios meses que habría concluido en diciembre del 2025.

Por su parte, Alejandro Sanz y Shakira han mantenido una relación de amistad de más de 20 años.

A lo largo del tiempo surgieron rumores sobre una posible relación sentimental, impulsados por su química artística y cercanía pública.

Sin embargo, nunca se confirmó que existiera algo más allá de una amistad.