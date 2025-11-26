Las Mujeres Ya No Lloran World Tour no ha llegado a su fin y se anuncian tres nuevos conciertos de Shakira en México para 2026:

Sábado 21 de febrero en Estadio Víctor Manuel Reyna de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas

Martes 24 de febrero en Estadio Carlos Iturralde de Mérida, Yucatán

Viernes 27 de febrero en Estadio GNP Seguros de CDMX (último show)

Shakira en México 2026: fecha de preventa y costo de los boletos para CDMX

La preventa y venta general de boletos para la CDMX se llevará a cabo de Ticketmaster en las próximas fechas:

Preventa Banamex: lunes 1 de diciembre a las 2:00 p.m.

Preventa Banamex Paquetes VIP: lunes 1 de diciembre a las 2:00 p.m.

Venta General Paquetes VIP: martes 2 de diciembre a las 2:00 p.m.

Venta general: martes 2 de diciembre a las 2:00 p.m.

Shakira añade 3 fechas en México 🇲🇽 para Febrero de 2026, completando así 31 ESTADIOS (!!!) únicamente en ese pais.



Una absoluta locura. ¡Hay niveles! 🤯 pic.twitter.com/noTyBrc7YX — MUSICTRENDS Colombia (@musictrendscol) November 26, 2025

La CDMX se prepara para recibir a Shakira una vez más previo al cierre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

Por su parte, para las fechas de Chiapas y Yucatán la preventa se realizará a través de la boletera de eTicket en la misma fecha (1 de diciembre).

En cuanto al precio de los boletos, este no ha sido liberado al público.

Shakira suma 13 conciertos en el Estadio GNP Seguros

Sin duda alguna, Shakira es una de las artistas latinas más influyentes de la música, siendo en el público mexicano donde ha encontrado mucho apoyo y cariño.

Con el anuncio de Las Mujeres Ya No Lloran World Tour fue precisamente en México donde la canten comenzó a sembrar un nuevo hito en la historia del Estadio GNP Seguros.

Y es que Shakira rompió un récord con un total de 12 conciertos en el recinto con una misma gira, sumando 13 con la fecha recién anunciada.