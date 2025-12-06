Durante un concierto en el Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay, la cantante colombiana de 48 años de edad, Shakira fue víctima de un jalón de cabello por una fan que se emocionó de más en pleno concierto.

Por lo que en video se puede observar el instante en que Shakira recibe jalón de cabello en concierto en Uruguay, esto un momento de interacción de la cantante con su público.

Pues mientras cantaba Shakira su exitoso tema BZRP Music Sessions, Vol. 53 acercándose a la valla, una fans ante la emoción no pudo evitar jalar el cabello de la colombiana, por lo que se puede ver en video como la intérprete sostiene se pelo mientras ligeramente se va hacia atrás.

Asimismo, ante la cámara que la sigue, la cantante Shakira voltea a verla directamente ante el susto y la risa del jaloneo de cabello que le dio la fan, acá el video del momento en concierto en Uruguay:

🗯️ MOMENTO EXACTO de la JALADA DE PELO que le hicieron a SHAKIRA durante su concierto en Montevideo, Uruguay 🇺🇾 🤣



Con entradas completamente agotadas, Shakira volvió a los escenarios uruguayos por primera vez desde 2011, cuando se presentó en Punta del Este.



Jalón de cabello a Shakira durante concierto en Uruguay causa risas

El jalón de cabello a Shakira durante un concierto en Uruguay ha causado entre los seguidores de la cantante risas en vez de susto, pese a la expresión de la colombiana en aquel momento.

Pues entre comentarios, se puede leer “mis extensiones”, “estupida mi pelo”, “así no me llevó” , tras jalón de cabello a Shakira por parte de una fans durante concierto en Uruguay.

Asimismo, hay quienes criticaron a la fans por tal jalón de cabello a Shakira, asegurando que pese a la emoción esos tratos no se valen.