Aaron Mercury viajó a California para visitar la tumba de su gran amigo, Oliver Tree.

A 44 días desde el trágico accidente en el que Oliver Tree perdió la vida, Aaron Mercury le rindió un nuevo homenaje.

Vía Instagram, el influencer mexicano, de 25 años, publicó fotografías de su visita a la tumba donde descansan los restos mortales del cantante, comediante y productor discográfico.

“Rest in Glory Oliver Tree, my brother (Descansa en gloria, Oliver Tree, hermano mío)” Aaron Mercury

Aaron Mercury visita la tumba de Oliver Tree (@aaronmercury / Instagram)

El exhabitante de La Casa de los Famosos México 2025, se dijo agradecido de haber coincidido con un alma tan hermosa.

“Gracias por todo y no podría estar más agradecido que la vida me hiciera coincidir con un alma tan hermosa. Que hermosa noche para celebrar la vida de alguien fuera de este mundo” Aaron Mercury

Fans quedaron sorprendidos al ver las coloridas fotografías y divertidos videos que el influencer guarda, material que obtuvo tras asistir al homenaje póstumo (Celebration of life), que tuvo lugar el 25 de julio de 2026 en el Quarry Amphitheater de la Universidad de California en Santa Cruz.

Aaron Mercury recuerda a Oliver Tree (@aaronmercury / Instagram)

Aaron Mercury recuerda a Oliver Tree (@aaronmercury / Instagram)

¿Cómo se conocieron Aaron Mercury y Oliver Tree?

Aaron Mercury y Oliver Tree se conocieron por Instagram. El influencer mexicano le envió un mensaje a través de la red social para pedirle que lo acompañará al ring del Supernova Génesis este 2026.

Oliver Tree aceptó. Durante su visita a México, se hospedó en casa de Mercury.

El cantante estadounidense no solo interpretó “Miss You” en Supernova Génesis como se lo pidió Aaron, también grabó TikToks junto a él. Su amistad creció al punto que comenzaron a llamarse “hermanos”.

Tras confirmarse la muerte de Oliver Tree, a los 32 años, Aaron Mercury expresó: