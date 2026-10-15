Naim Darrechi reveló los detalles de su detención en el aeropuerto de Madrid, ocurrida el 14 de octubre de 2026, y aseguró que el incidente estuvo relacionado con un asunto legal pendiente.

Durante una transmisión en vivo, el influencer español explicó que las autoridades lo trasladaron a un juzgado debido a que no había proporcionado un domicilio para recibir notificaciones oficiales.

Aunque afirmó conocer quién estaría detrás de la nueva denuncia en su contra, Naim Darrechi evitó dar más detalles para no afectar el desarrollo del proceso y posibles acciones judiciales.

Naim Darrechi dice estar bien tras su detención en Madrid. (Eduardo Díaz/SDPNoticias)

Naim Darrechi sabe quién está detrás de su nueva denuncia legal

En la misma transmisión por Kick, Naim Darrechi explicó a sus fans que ya está al tanto de quién es la persona detrás de todo, adelantando que no es nadie que el público conozca.

Sin embargo, el influencer no quiso proporcionar información más detallada debido a que podría haber nuevas consecuencias legales.

Aún así, Darrechi prometio que, en cuanto pueda, hablará de lo que está pasando con este nuevo asunto legal y los motivos por los que se está dando.

Naim Darrechi (Instagram naimdarrechi / Instagram naimdarrechi)

Naim Darrechi llegó a España con señalamientos pendientes de agresión sexual en contra de la señora Cristina Romero Álvarez, madre del influencer Abelito.

El pasado 23 de septiembre durante la fiesta de cumpleaños de Abelito, Darrechi y otros influencers habrían incurrido en conductas no apropiadas.

Romero Álvarez adelantó que emprendería acciones legales, siendo poco después que Naim Darrechi dejó el país.