Sylvia Pasquel -de 74 años de edad- era la hija mayor de Silvia Pinal, pero fue a la que menos le tocó dinero de la herencia.

Silvia Pinal repartió su herencia entre 9 miembros de su familia y 3 amigas, así como su exasistente, Efigenia Ramos.

Sylvia Pasquel fue quien menos recibió dinero de la herencia de Silvia Pinal

La familia de Silvia Pinal ha detallado que la herencia de la actriz consta de:

Propiedades

Muebles históricos

Joyas

Piezas de arte

Mientras que sus cuentas de banco ya fueron repartidas entre sus beneficiarios.

Alejandra Guzmán, Luis Enrique Guzmán, Silvia Pinal y Sylvia Pasquel (Especial)

Aparentemente, Silvia Pinal dejó 200 millones de pesos y esto ya habría sido entregados a sus hijos, nietos y bisnietos.

Ana María Alvarado -de 56 años de edad- reveló en Sale el Sol que Sylvia Pasquel fue quien menos recibió de la herencia de Silvia Pinal.

Aunque no dio detalles, se sabe que Silvia Pinal dividió la parte que le correspondía a Sylvia Pasquel para darle a Stephanie Salas.

Por lo que ambas recibirán el 30% de la herencia, mientras que los otros hijos de Silvia Pinal obtuvieron el 70%.

Además, Luis Enrique Guzmán -de 43 años de edad- fue el único beneficiario de un seguro de vida de Silvia Pinal.

Mientras que Alejandra Guzmán -de 57 años de edad- heredó el cuadro que pintó Diego Rivera y la casa del Pedregal.

Silvia Pinal habría heredado en vida a Sylvia Pasquel , pues la actriz construyó su casa a lado de la propiedad de la actriz en el Pedregal.

Efigenia Ramos, exasistente de Silvia Pinal quiere que Alejandra Guzmán sea la ALBACEA de la actriz

¿Vaciaron la casa de Silvia Pinal? Esto se sabe

El testamento de Silvia Pinal no se ha podido ejecutar debido a que los herederos no se han puesto de acuerdo.

María Elena Galindo renunció como albacea del testamento, por lo que Alejandra Guzmán podría ser su reemplazo.

Recientemente, se captó a varios trabajadores sacando muebles de la casa de Silvia Pinal .

Efigenia Ramos confirmó que estos muebles se sacaron para vender, primero entre la familia Pinal y luego al público.

Aparentemente, el dinero que se recaude será para el mantenimiento de la casa de Silvia Pinal.