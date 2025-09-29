Frida Sofía -de 33 años de edad-y Michelle Salas están en el radar de la Asociación Rafael Banquells, fundada por Silvia Pinal en 1992.

La Asociación Rafael Banquells fue precedida por Silvia Pinal por más de 30 años y dicho organismo brinda apoyo al gremio artístico retirado.

La Asociación Rafael Banquells busca a Frida Sofía y Michelle Salas por una importante razón

Meses antes de su muerte, Silvia Pinal dejó su cargo de presidenta en la Asociación Rafael Banquells en medio de rumores de desfalcos y conflictos internos.

A 10 meses de la muerte de Silvia Pinal, la Asociación Rafael Banquells buscó a Frida Sofía y Michelle Salas, de 36 años de edad, para ofrecerles un cargo.

Frida Sofía (Instagram/@ifridag)

Enrique Selvas, presidente de la Asociación Rafael Banquells, reveló que invitó a Frida Sofía y Michelle Salas a que tomar el cargo de vicepresidenta de la fundación.

“Sí, ya tenemos un acercamiento. Creo que estamos a punto de convencerla (A Frida Sofía) de que ya nos diga que sí. Sí, ella sería la que se sumaría ya formalmente a la Asociación Banquells” Enrique Selvas

El presidente de la Asociación Rafael Banquells mencionó que espera convencer a Frida Sofía de tomar el cargo.

Pues no es necesario que esté en México para realizar sus actividades dentro de la Asociación Rafael Banquells, ya que ella vive en Miami.

En el caso de Michelle Salas, Enrique Selvas explica que le ofreció el mismo puesto de vicepresidenta de la asociación, así como a Stephanie Salas, de 55 años de edad.

“Sí habíamos pensado en ella (Stephanie Salas) y en Michelle. A todos les escribimos, buscándolos. Tuvimos respuesta de dos miembros de la familia. Entonces, creemos que son los que tienen algún interés” Enrique Selvas

Michelle Salas (Michelle Salas Instagram @michellesalasb)

¿La familia Pinal ya no está interesada en la Asociación Rafael Banquells?

Enrique Selvas menciona que la trayectoria de Michelle Salas podría ayudar a la Asociación Rafael Banquells a tener más presencia en este entorno.

Al igual que la presencia de Frida Sofía en redes sociales y otros medios digitales.

“Creo que ella (Frida Sofía) le va a dar, le puede generar una chispa de convertirse en una promotora permanente de la asociación para ayudar a los artistas y creo que nos podía ayudar mucho” Frida Sofía

Sin embargo, sería Frida Sofía la más interesada en dirigir la Asociación Rafael Banquells y Enrique Selvas Espera que acepte.

Enrique Selvas menciona que la invitación para el cargo de vicepresidente de este organismo se le hizo a varios miembros de la familia Pinal .

Pero pocos miembros de la familia enviaron su respuesta, pues recordemos que en 2024 las hijas mayores de Silvia Pinal registraron su propia fundación.

La Fundación Silvia Pinal hace la misma labor que la Asociación Rafael Banquells y busca apoyar a los veteranos del espectáculo en México.

Pero, se desconoce si dicha fundación ya está en funciones.