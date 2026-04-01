El pasado 28 de marzo se confirmó la muerte de José Manuel Banquells, hermano de Sylvia Pasquel y Rocío Banquells.

A diferencia de sus hermanas, José Manuel Banquells se mantuvo alejado de los medios y vivía en Estados Unidos.

¿De qué murió José Manuel Banquells? Hermano de Rocío Banquells y Sylvia Pasquel

Sylvia Pasquel fue la primera en compartir un mensaje de despedida para José Manuel Banquells, quiere era hijo del actor Rafael Banquells y la actriz Dina de Marco.

La familia de José Manuel Banquells no revelaron la causa de su muerte, pero habría luchado contra un enfermedad por mucho tiempo.

José Manuel Banquells murió rodeado de su familia y no se han revelado más detalles sobre su muerte.

Muere José Manuel Banquells, hermano de Sylvia Pinal y Rocío Banquells (Instagram/@marypazbanquells)

Rocío Banquells compartió una historia en Instagram donde se despidió de su hermano: “Con mi alma y mi corazón deshechos, te despido hermano”.

La cantante expresó que su hermano “había luchado como los grandes” y que no podía encontrar consuelo tras su muerte.

Mary Paz Banquells también compartió un mensaje de despedida para su hermano, y aseguró que tenía el corazón roto por su muerte.

“Hoy partiste hermanito querido y eso me llena de un dolor indescriptible. Te fuiste en paz y sabiéndote amado. Gracias por el amor que me diste a mí y a mis hijos” Mary Paz Banquells

Sylvia Pasquel despide a su hermano José Manuel Banquells (Instagram/@sylviapasqueloficial)

José Manuel Banquells era parte de una dinastía del espectáculo

Aunque no fue una persona pública, José Manuel Banquells era hijo de dos conocidos actores de la televisión mexicana.

Rafael Banquells era un reconocido actor y director que dejó huella en la televisión con su personaje de ‘Gutierritos’.

La madre de José Manuel Banquells, Dina de Marco, fue una conocida actriz de películas como ‘El espejo de la bruja’ y novelas como ‘Esmeralda’.

José Manuel Banquells era hermano menor de Sylvia Pasquel, conocida por su larga trayectoria como actriz.

También era hermano de Rocío Banquells, actriz y cantante, quien es conocida por éxito musicales como ‘Luna mágica’.

José Manuel Banquells trabaja para una empresa dedica al transportes escolares en Estados Unidos.