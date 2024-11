Silvia Pinal, la última diva del cine mexicano, murió hoy, 28 de noviembre a los 94 años de edad tras padecer varios problemas de salud y un último ingreso al hospital.

La actriz había sufrido altas y bajas en su estado de salud. Siendo el 21 de noviembre de 2024 cuando su hija Alejandra Guzmán preocupó por las nuevas complicaciones de su madre.

Aunque la cantante aseguró que todo estaba bien, Silvia Pinal fue ingresada al hospital, noticia que se dio a conocer un día después, el 22 de noviembre de 2024.

Pese a que su familia compartía con emoción que el 27 de noviembre se iría a su casa a seguir el tratamiento, Silvia Pinal no salió y por la noche recibió inesperadas visitas en el hospital.

La actriz será recordada por participaciones al lado de Pedro Infante, Cantinflas, y dirigida por Luis Buñuel.

Silvia Pinal siempre fue un referente de la actuación y producción, así como de la política.

Para muchas personalidades del medio artístico, la muerte de Silvia Pinal representa el adiós definitivo a una era.

La tarde del jueves 28 de noviembre de 2024 se confirmó de manera oficial la muerte de la actriz Silvia Pinal.

La última Diva del Cine de Oro Mexicano murió rodeada de seres queridos, pues durante la noche anterior y esta mañana se fue reportando la llegada de sus familiares más cercanos.

La triste noticia fue confirmada por las redes oficiales de La Secretaría de Cultura del Gobierno de México.

Así como con los mensajes de despedida que amigos y colegas del medio artístico le empezaron a dedicar a la actriz.

Silvia Pinal pasó la última semana de su vida internada en el hospital tras haber presentado complicaciones de salud.

Hasta el momento la familia de la actriz no ha revelado las causas de la muerte, por lo que se espera que los hijos sean los primeros en dirigirse a la prensa.

En el último día que Silvia Pinal estuvo hospitalizada y que sería cuando sería dada de alta, la familia mantuvo silencio sobre el estado de salud de la actriz.

Sin embargo, por la noche comenzaron a llegar sus familiares al hospital.

Pese a que activamente solo se encontraba Sylvia Pasquel, la asistente de Silvia Pinal -Efigenia Ramos- e Iván Cochegrus, llegaron otros familiares como:

En lo que respecta a Alejandra Guzmán, dejó de asistir debido a que estaba esperando resultado de la prueba de influenza y Covid-19.

Alejandra Guzmán llegó alrededor de las 10:00 pm al hospital y se retiró antes de la media noche, informaron los medios.

Asimismo, llegó Stephanie Salas con su novio, Humberto Zurita, pero prefirieron no pronunciar palabra cuando ingresaron el hospital.

Cabe destacar que en todo momento estuvo Sylvia Pasquel con Efigenia Ramos e Iván Cochegrus dentro del hospital e incluso, la asistente de Silvia Pinal declaró que la familia “no me dejan decir nada”.

Durante toda la última estancia de Silvia Pinal en el hospital no hubo ningún día que no dieran informes de su salud, salvo el 27 de noviembre que fue su último día internada.

El 22 de noviembre, los conductores de Ventaneando dieron a conocer que, de nueva cuenta, Silvia Pinal había ingresado al hospital.

El reportero Daniel Aguilar de Ventaneando estuvo en el hospital desde el jueves 21 de noviembre, dando a conocer los últimos detalles en el estado de salud de la actriz.

Por lo que reportó, Silvia Pinal había ingresado tras la detección de la arritmia cardiaca. Además de que había presentado presión baja.

Del mismo modo, se estableció contacto con Luis Enrique Guzmán para que diera más detalles al respecto. Revelando que Silvia Pinal se encontraba estable.

Aún así, la familia de la actriz no salió a dar ningún tipo de declaración oficial. Un aspecto que se sostuvo cada vez que Silvia Pinal era internada en el hospital.

Alejandra Guzmán dio pormenores de la salud de su madre, pues fue ella quien el 21 de noviembre encendió las alarmas por el estado de salud de la actriz.

De acuerdo con la cantante, Silvia Pinal habría presentado una infección de las vías urinarias, revelando que era parte de los problemas que tenía la actriz por su edad.

Sin embargo dejó establecido que su madre se encontraba bien y estable, pues incluso ya habría bromeado con ella, agradeciendo al público y a los medios por la preocupación que mostraron por Silvia Pinal

“La veo mejor, la veo mejor, ya me mentó la madre, así que ya está mejor. Sí, me sacó un sustote, estaba en Jalapa, me enteré de que no estaba bien, pero está mucho mejor, gracias por preocuparse”

Alejandra Guzmán