Silvia Pinal no murió en bancarrota; la actriz dejó una herencia de 200 millones de pesos que repartió entre sus nueve herederos.

Pero, dicha herencia de Silvia Pinal aún no se reparte entre sus beneficiarios a casi 10 meses de su muerte por desacuerdos entre la familia.

Silvia Pinal dejó 200 millones de pesos a sus nueve herederos

El programa De Primera Mano aseguró que Silvia Pinal no había dejado dinero ni para el mantenimiento de su casa, lo cual ya fue desmentido por Ventaneando.

Silvia Pinal habría dejado en una cuenta bancaria 200 millones de pesos, los cuales serán repartidos entre:

Alejandra Guzmán, Frida Sofía, Silvia Pinal, Michelle Salas, Sylvia Pasquel, Stephanie Salas (Agencia México)

36 millones de pesos serían para cada uno de los hijos de Silvia Pinal:

Alejandra Guzmán

Sylvia Pasquel

Luis Enrique Guzmán

Stephanie Salas, Frida Sofía y las hijas de Luis Enrique Guzmán, recibirían 18 millones de pesos.

Mientras que las bisnietas de Silvia Pinal, Camila Valero y Michelle Salas, recibirán 9 millones de pesos.

Se especuló que Silvia Pinal no tenía dinero, luego de que Addis Tuñón asegurara que se tuvieron que vender objetos de la actriz para obtener dinero.

Ella dijo que no había nada en las cuentas de banco de Silvia Pinal para el mantenimiento de su casa en el Pedregal.

Alejandra Guzmán con Silvia Pinal y su hermano, Luis Enrique Guzmán (Instagram/@laguzman)

¿Quién será la nueva albacea de la herencia de Silvia Pinal?

María Elena Galindo quedó como albacea de la herencia de Silvia Pinal, pero originalmente era la productora Tina Galindo.

Tras varios meses como albacea, María Elena Galindo dejó su cargo como albacea y reveló que Alejandra Guzmán se encargaría de la herencia de Silvia Pinal.

“Creo que Alejandra se va a hacer cargo de la albacea”, expresó María Elena Galindo, pero no especificó si la cantante buscará un nuevo albacea o será ella.