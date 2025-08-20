Efigenia Ramos fue asistente de Silvia Pinal por varios años, por lo que la actriz le heredó más que abrigos caros.

Silvia Pinal incluyó en su testamento a Efigenia Ramos, quien estuvo con ella hasta en sus últimos días como empleada y amiga.

Efigenia Ramos revela la herencia de Silvia Pinal por ser su asistente por 30 años

Efigenia Ramos reveló a Ventaneando que tras la muerte de Silvia Pinal, ella fue la que hizo el inventario de sus cosas, ya que se estaban perdiendo.

Asimismo, Efigenia Ramos reafirmó que Silvia Pinal la incluyó en su testamento en el 2004: “Yo fui una de las elegidas”.

Efigenia Ramos heredó de Silvia Pinal un porcentaje de los objetos de su casa en el Pedregal, CDMX.

Es decir que si se venden los objetos de la casa de Silvia Pinal, un porcentaje de las ganancias le pertenecen a Efigenia Ramos.

O bien, deben entregar los objetos que conformen el porcentaje heredado.

“Si no se vende y me lo dan en especie pues ya lo venderé yo. Me dejó dos abrigos, bueno esos me los dieron las muchachas (las hijas de Silvia Pinal)” Efigenia Ramos

La asistente de Silvia Pinal mencionó que su intención siempre fue complacer a la actriz.

Por lo que está conforme con el finiquito que le dio la familia Pinal por tantos años de trabajo.

“Yo no tengo seguridad social porque yo renuncie al ISSSTE para estar con mi jefa y no me arrepiento, porque lo que viví con mi jefa no lo hubiera vivido con nadie” Efigenia Ramos

Silvia Pinal y Efigenia Ramos

Efigenia Ramos confirma que robaron cosas de la casa de Silvia Pinal

Dos años antes de la muerte de Silvia Pinal, surgieron audios de Mayela Laguna -de 40 años de edad- revelando que se había robado joyas y un cuadro.

Efigenia Ramos confirmó que una pieza de arte desapareció de la colección de Silvia Pinal y Luis Enrique Guzmán -de 53 años de edad- lo vendió.

Pero, causalmente, el cuadro había sido heredado a Luis Enrique Guzmán.

Sobre las joyas, Efigenia Ramos menciona que ella no está enterada si realmente desparecieron estos objetos.

Pues todo lo de valor de la casa de Silvia Pinal fue inventariado con ayuda de un notario.

Por lo que Efigenia Ramos confía en que le entreguen el porcentaje que le corresponde de la herencia de Silvia Pinal .