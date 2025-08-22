La herencia de Silvia Pinal tenía como albacea a María Elena Galindo pero, ella ya renunció por una importante razón.

El testamento de Silvia Pinal establecía a Tina Galindo como su albacea, pero la productora murió en 2024.

Por ello, esta responsabilidad quedó en manos de su hermana, María Elena Galindo.

María Elena Galindo renunció como albacea de la herencia de Silvia Pinal

El 21 de agosto de 2025, María Elena Galindo envió un documento a los herederos de Silvia Pinal para renunciar con albacea.

La herencia de Silvia Pinal sigue sin repartirse entre sus beneficiarios, y el proceso tardaría más por la renuncia de María Elena Galindo.

Addis Tuñón reveló a De Primera Mano, que, tras lectura del testamento de Silvia Pinal en diciembre de 2024, la situación se complicó por desacuerdos.

Aparentemente, las nietas y bisnietas de Silvia Pinal desconfían en la repartición de los bienes, por lo que María Elena Galindo mandó a inventariar todos los objetos de la casa.

La casa de Silvia Pinal está cerrada y María Elena Galindo tenía las llaves.

Tras la desconfianza de algunos de los miembros de la familia Pinal, ella renunció como albacea.

María Elena Galindo entregó su carta de renuncia como albacea a todos los herederos de Silvia Pinal y esta decisión es irrevocable.

Previo a su renuncia, María Elena Galindo había puesto un ultimátum a los herederos de la actriz para reunirse y llegar a un acuerdo, al no cumplirse, decidió alejarse de ellos.

Silvia Pinal, actriz. (Edgar Negrete Lira / Cuartoscuro)

¿Silvia Pinal murió sin dinero? Esto se dice a casi un año de su muerte

A pesar de ser una de las grandes actrices de México, Silvia Pinal habría muerto en medio de una crisis económica.

Según información del programa De Primera Mano, Silvia Pinal no dejó dinero en sus cuentas.

Por lo que sus herederos tuvieron que vender objetos de valor de Silvia Pinal para obtener dinero y así pagar el mantenimiento de su casa en el Pedregal.

Tras vender objetos de Silvia Pinal se obtuvieron 300 mil pesos, los cuales se han utilizado para pagar gastos y recientemente el inmueble se habría inundado.