Recientemente, Warner Bros. presentó el detrás de cámaras de Supergirl; sin embargo, las cosas no fueron como esperaba, pues se descubrió el uso de IA en el concept art.

En una parte se puede ver al director de Supergirl, Craig Gillespie, revisando un concept art de Lobo, el cual está hecho con IA.

IA en concept art de Supergirl reaviva la polémica

Como parte de la llegada de Supergirl a plataformas digitales, Warner Bros. presentó el detrás de cámaras de la película, donde fans encontraron el uso de la IA.

Aunque apenas es un vistazo, muchos fans reconocieron que el concept art de Lobo que se puede ver en el detrás de cámaras de Supergirl, está hecho con IA.

Vídeo dos bastidores de ‘Supergirl’ revela que o diretor Craig usou IA para conceituar o design de Lobo. pic.twitter.com/wZ18Zyrerp — Portal Box Office (@Boxreport) August 13, 2026

Es decir, Craig Gillespie usó IA generativa para tener un esbozo de cómo se vería Jason Momoa caracterizado como Lobo en la película.

De hecho, el mismo Jason Momoa está revisando la imagen y compartiendo sus ideas con Craig Gillespie, algo que tampoco agradó mucho a los fans.

Quienes señalaron que el mismo James Gunn mencionó que estaba en contra del uso de inteligencia artificial en sus producciones, y que estas estaban libres de ese tipo de software.

Warner Bros. retiró el detrás de cámaras de Supergirl por polémica de IA

Si bien se podría argumentar que lo visto del concept art de Lobo no es suficiente para señalar que es IA, Warner Bros. retiró el detrás de cámaras de Supergirl.

Para muchos, el hecho de que ya no se pueda ver el detrás de cámaras es prueba suficiente de que sí se uso IA en la producción.

Lo cual se suma al resto de problemas que enfrentó la película en su desarrollo, pues se sabe que James Gunn metió mano en el corte final de la obra.

Además de que existe una versión más larga, el corte de Craig Gillespie, la cual es diferente a lo mostrado en cines a mediados de 2026.