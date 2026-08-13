El Final de la Calle Oak es la última apuesta de Warner Bros. para el verano de 2026, es por ello que hay expectativa si tiene o no alguna escena postcréditos.

En SDPnoticias ya pudimos ver El Final de la Calle Oak, así que a continuación te diremos si hay alguna escena extra por la que valga la pena quedarse.

El Final de la Calle Oak (Warner Bros.)

¿El Final de la Calle Oak tiene escenas postcréditos?

El Final de la Calle Oak no tiene escenas postcréditos, así que te puedes retirar de la sala después de la última secuencia del corte principal de la película.

Pues además de no tener escenas extras, El Final de la Calle Oak tampoco tiene algo interesante durante la sección de acreditaciones.

Solo es una secuencia de nombres de actores, actrices y demás involucrados, con imágenes de fondo simulando la piel de los dinosaurios; además de la clásica pantalla en negro con letras en blanco.

Así que si no te interesa saber nada acerca de las personas que hicieron la película, puedes irte sin temor a perderte algo importante.

Lo único relevante es una foto y un mensaje de recuerdo de una persona relevante dentro del mundo del cine que murió recientemente.

El Final de la Calle Oak (Warner Bros.)

¿Por qué El Final de la Calle Oak no tiene escenas postcréditos?

Aunque podría prestarse para una franquicia, todo indica que los realizadores de El Final de la Calle Oak siempre la pensaron como autoconclusiva, por eso no hay escenas postcréditos.

De hecho, la misma historia de El Final de la Calle Oak no da pie para que haya una secuela o algo relevante qué contar tras su final.

Meter una escena postcréditos implicaría o bien un desarrollo posterior de una secuela que tal vez no llegue, o bien un chiste o información innecesaria que sería mal recibido.

Sumado a esto hay que señalar que actualmente las escenas extras están en desuso incluso en los blockbusters, quedándose relegadas a franquicias de superhéroes, videojuegos y películas animadas.