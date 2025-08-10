Aunque apenas lleva unos días de grabación, hay mucha emoción por lo nuevo de Marvel, nos referimos a Spider-Man: Brand New Day, luego de que se mostraran los primeros videos e imágenes de Tom Holland.

Por si esto no fuera suficiente, el mismo Tom Holland subió un video a sus redes sociales, donde hace un pequeño “detrás de cámaras” del detrás de cámaras de Spider-Man: Brand New Day.

Tom Holland nos muestra cómo fue su primer día en Spider-Man: Brand New Day

A través de Instagram, Tom Holland subió un video de su primer día en Spider-Man: Brand New Day, donde se puede ver un poco de la escena del tanque que ya circula en redes sociales y está emocionando a los fans de Marvel.

En general Tom Holland muestra cómo se realizó dicha escena en Spider-Man: Brand New Day, además de la pequeña convivencia que tuvo con los fans que fueron a la locación.

Recordemos que a diferencia de otras películas del Hombre Araña recientes, esta nueva entrega está apostando un poco más a los efectos prácticos y grabaciones en locación.

Es por ello que durante su primera semana, el equipo se dedicó a hacer tomas en algunas calles de la ciudad de Nueva York, lo cual dejó impresionadas a muchas personas.

Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland (@tomholland2013)

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland?

Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland llegará a cines de todo el mundo el 31 de julio de 2026, es decir, exactamente en casi un año a partir del inicio de la grabación.

Si bien parece muy poco tiempo para desarrollar de manera adecuada Spider-Man: Brand New Day con Tom Holland, por lo que podemos ver en el video, la producción tiene todo controlado.

Hay que mencionar que actualmente las grabaciones son lo menos complejo de una película, es la post producción la que se vuelve complicada, más en una película de superhéroes por la cuestión de efectos especiales.

Sony espera que todas las tomas de Spider-Man: Brand New Day estén listas para finales de año, para que el equipo haga la post producción durante los primeros meses de 2026.

Con información de Instagram.