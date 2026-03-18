Sony Picture estrena el primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day, confirmando el regreso de Peter Parker a cines este 2026.

Tráiler en el que Peter Parker vive en las sombras tras ser olvidado por sus amigos, mientras se la pasa cuidando de Nueva York como el joven superhéroe Spider-Man.

Sin embargo, no solo Peter Parker deberá lidiar con su cotidianidad de superhéroe y las dificultades de que no lo recuerden, pues también tendrá una mutación en su ADN arácnido que le traerá algunas dificultades.

Así como en este primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day vemos las apariciones de Punisher, Bruce Banner y Escorpión; acá el video para que lo disfrutes desde ya:

¿Cuándo se estrena Spider-Man: Brand New Day en México?

Spider-Man: Brand New Day ya tiene fecha oficial de estreno en salas de cine de México para el próximo jueves 30 de julio de 2026 con el regreso de Peter Parker.

Primer tráiler de Spider-Man: Brand New Day confirma el regreso de Peter Parker (Sony)

Este es el reparto de Spider-Man: Brand New Day

Entre los atractivos que llama la atención de Spider-Man: Brand New Day es el reparto que se hará presente en esta nueva película del trepamuros.

Pues entre los nuevos rostros aún con personajes no revelados para Spider-Man: Brand New Day, se integran:

Sadie Sink, de 23 años de edad

Liza Colón-Zayas, de 52 años de edad

Tramell Tillman, de 39 años de edad

Mientras que el reparto principal de Spider-Man: Brand New Day es:

Tom Holland de 29 años, como Peter Parker

Zendaya de 29 años, como MJ

Jacob Batalon de 29 años, como Ned Leeds

Mark Ruffalo de 58 años, como Dr. Banner, alias Hulk

Jon Bernthal de 49 años, como Frank Castle, alias Punisher

Michael Mando de 45 años, como Escorpión