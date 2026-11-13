La segunda película de The Batman podría ser la despedida de Robert Pattinson del personaje, debido a los nuevos planes dentro de DC Studios.

Pues todo indica que el nuevo liderazgo de DC Studios no está pensando en la saga de The Batman como algo a futuro, lo cual implica al mismo Robert Pattinson.

'The Batman' (Warner Bros. Pictures / YouTube )

The Batman II sería la despedida de Robert Pattinson de DC Studios

De acuerdo con Matt Belloni de Puck News, el nuevo liderazgo de DC Studios y Warner Bros. terminaría con la saga de The Batman de Robert Pattinson y Matt Reeves en su segunda entrega.

Dentro de Skydance tienen como plan central presentar a la Liga de la Justicia, algo que no encaja con la saga de The Batman de Robert Pattinson y Matt Reeves.

Recordemos que la saga The Batman se manejo como algo “alternativo” a la línea central del DCU que había planeado James Gunn.

Si bien se querría que el actor se mantuviera en el personaje para esta nueva etapa, recordemos que siempre se dijo que el Batman del DCU no es el mismo que el de Matt Reeves.

Además se sabe que Robert Pattinson ya está aplicando para nuevos papeles fuera del universo DC, pues no parece estar interesado en mantenerse como Bruce Wayne.

The Batman (DC)

El DCU siempre manejó un Batman diferente a Robert Pattinson

Algo a mencionar es que el mismo James Gunn señaló que su Batman sería diferente al de Robert Pattinson, pues no iba a unir su universo al de Matt Reeves.

Sin embargo, James Gunn nunca presentó a este nuevo Batman, de ahí que muchos fans esperaran que al final sí fuera Robert Pattinson.

La idea original era tener a Batman en su película en solitario del DCU, “Brave and the Bold”, la cual supuestamente iba a llegar en 2028.

Ahora lo que el nuevo DC Studios hará es presentar a Batman y la Mujer Maravilla lo más rápido posible, con el fin de estrenar una película de la Liga de la Justicia en los próximos años.