Matt Reeves es un reconocido guionista, productor y director de cine estadounidense, famoso por dirigir películas como The Batman, Cloverfield y la nueva trilogía de El Planeta de los Simios. A lo largo de su carrera se ha consolidado como uno de los directores más importantes del cine de ciencia ficción, suspenso y superhéroes en Hollywood. Continúa leyendo para conocer más sobre su vida y trayectoria.

¿Quién es Matt Reeves?

Matt Reeves, cuyo nombre completo es Matthew George Reeves, es un cineasta estadounidense que comenzó haciendo películas caseras desde niño y logró abrirse paso en Hollywood gracias a su talento para escribir y dirigir historias de suspenso y ciencia ficción.

Su carrera despegó cuando creó junto a J. J. Abrams la serie juvenil Felicity, producción que ganó gran popularidad a finales de los años noventa. Después comenzó a dirigir películas para cine y se consolidó como uno de los directores más importantes del género fantástico.

¿Qué edad tiene Matt Reeves?

Matt Reeves nació el 27 de abril de 1966, en Rockville Centre, Nueva York, por lo que actualmente tiene 60 años.

¿Matt Reeves tiene esposa?

Sí, Matt Reeves está casado con Melinda Wang, una ex animadora y artista de storyboard.

¿Qué signo zodiacal es Matt Reeves?

Al haber nacido el 27 de abril, Matt Reeves es Tauro, signo que se caracteriza por ser sociable, determinado y estable.

¿Matt Reeves tiene hijos?

Sí, Matt Reeves tiene un hijo junto a Melinda Wang.

¿Qué estudió Matt Reeves?

Matt Reeves estudió cine, producción y guionismo en la University of Southern California, una de las escuelas de cine más reconocidas de Estados Unidos.

¿En qué ha trabajado Matt Reeves?

A lo largo de su carrera ha trabajado como director, productor y guionista en cine y televisión. Algunos de sus proyectos más importantes son: