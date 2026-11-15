La legendaria cantante Celia Cruz ha hecho historia al convertirse en la primera mujer cubana y la primera artista con un repertorio principalmente en español en ingresar al prestigioso Salón de la Fama del Rock & Roll.

Este acontecimiento representa un triunfo trascendental para la música latina y la cultura hispana a nivel global, según lo confirmado por el albacea de su legado, Omer Pardillo.

La ceremonia oficial de inducción se llevó a cabo el 14 de noviembre de 2026, marcando un hito imborrable para la memoria de la inolvidable Reina de la Salsa.

Los seguidores de la artista podrán revivir este momento histórico gracias a una transmisión especial programada para el 8 de diciembre a través de la cadena ABC.

Celia Cruz (Instagram/@celiacruz )

Celia Cruz hace historia al ingresar formalmente al Salón de la Fama del Rock & Roll

Celia Cruz hizo historia al ingresar formalmente al Salón de la Fama del Rock & Roll el 14 de noviembre del 2026.

Su inducción marca un doble hito histórico, al consolidarse como la primera mujer cubana/afro-cubana y la primera artista con un repertorio interpretado principalmente en español en formar parte de esta institución.

Celia Cruz fue distinguida con el Premio Influencia Temprana (Early Influence Award), galardón concedido a figuras cuya obra influyó de manera directa en la evolución del rock y de la cultura musical global.

Omer Pardillo, albacea de su legado, destacó este ingreso universal como un triunfo trascendental para la cultura e identidad hispana.

La gala se celebró en el Peacock Theater de Los Ángeles, y la transmisión del especial televisivo se emitirá en horario estelar el 8 de diciembre a través de la cadena ABC y la plataforma Disney+.

Celia Cruz (instagram/@Celia)

¿Por qué Celia Cruz ingresó al Salón de la Fama del Rock & Roll?

El ingreso de Celia Cruz al Salón de la Fama del Rock & Roll es considerado un hito de enorme trascendencia para la música latina y la cultura hispana.

Al ser distinguida con el Premio Influencia Temprana (Early Influence Award), se valida oficialmente su papel como pionera del pop latino del siglo XX, sus aportes a la guaracha afrocubana y su trabajo en la popularización global de la salsa.

Este logro es destacado como un triunfo trascendental que resalta el impacto de la música latina en la industria internacional y reafirma que la salsa y la cultura hispana ocupan un lugar permanente en la historia de la música mundial.

Celia Cruz (Archivo)

El Salón de la Fama del Rock & Roll destacó varios motivos clave para seleccionar e incorporar a Celia Cruz bajo la categoría del Premio Influencia Temprana: