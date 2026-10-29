La esperada nueva película animada stop motion de Laika Studios, Wildwood, ya está en cines de México, es por ello que te diremos si tiene alguna escena postcréditos.

Nosotros ya pudimos ver Wildwood de manera adelantada, así que ya sabemos si hay escenas extras por las que valga la pena quedarse.

Wildwood (Laika)

¿Wildwood tiene escena postcréditos?

Más que tener una escena postcréditos, Wildwood tiene escenas en los créditos, siendo estas una especie de epílogo de la película en general.

Aunque no hay una escena extra como tal, mientras aparece el nombre de los responsables del filme se pueden ver algunas imágenes especiales referentes a la película.

Además, sí hay una secuencia extra como tal, aunque esta no tiene nada que ver con el contenido de la obra, siendo solo un detalle curioso para todos los fans del estudio de animación y aquellos que disfruten del stop motion.

Podemos decirte que sí conviene quedarse unos minutos más para tener toda la experiencia de la película.

Wildwood (Laika)

¿Cómo es la escena postcréditos de Wildwood?

La escena postcréditos de Wildwood nos muestra una especie de epílogo de la película, con imágenes de lo que pasó con los personajes después del final de la historia.

Siendo esta escena un cierre a toda la aventura, sin dejar espacio para una secuela a pesar de que el libro en que está inspirada forma parte de una trilogía.

Además de lo anterior, también tenemos un pequeño reconocimiento a la gente de Laika Studios, pues se muestra un poco del detrás de cámaras de la película.

Con el equipo moviendo, haciendo los trajes y las escenografías de todos los personajes, así como las escenas del filme.