Luego de muchos problemas, como la misma vida del cantante, la película de Michael por fin llega a cines de todo el mundo, como uno de los biopics musicales más ambiciosos de los últimos años.

En términos generales, Michael cumple con lo que todo fan del Rey del Pop esperaría pero. Sin embargo, tenemos que decir que si lo que buscan es una mirada profunda a las polémicas y personalidad excéntrica de Jackson, aquí no lo encontrarán.

Aquí tienes nuestra reseña de 5 puntos:

Michael destaca mucho en su narrativa Jaafar Jackson logra un Michael creíble La dirección de Michael toca los puntos importantes de su carrera La producción de Michael es de primer nivel Diversas cuestiones hacen que Michael no pueda profundizar más en el cantante

Michael destaca mucho en su narrativa

Michael destaca mucho en su narrativa, contando una historia coherente, emocionante y entrañable en varios puntos.

Michael, biopic de Michael Jackson (Lionsgate Movies / YouTube)

La película recorre desde los primeros años de Michael en los Jackson 5, hasta su punto más alto de popularidad a finales de los 80’s.

Donde se muestra desde la disciplina férrea impuesta por su padre, hasta su consolidación como solista con álbumes icónicos como Thriller y Bad.

Si bien se centra principalmente en la carrera y logros de Jackson, por lo menos el primer acto es más arriesgado, pues presenta varios momentos íntimos, buscando un equilibrio entre el mito y el hombre.

Jaafar Jackson logra un Michael creíble

Una de las dudas era acerca del protagonista, pues no se sabía si podría dar la talla. Ahora que vimos la película, podemos decir que Jaafar Jackson logra un Michael creíble.

La elección de Jaafar Jackson, de 29 años, sobrino del propio Michael Jackson, fue un gran movimiento, pues su parecido físico y vocal le otorgan autenticidad a su interpretación.

Michael (Universal)

Si bien le falta mucho si se compara con el Rey del Pop, logra transmitir lo suficiente para meterte de lleno en la película y la vida de su tío, sin que se sienta antinatural.

Es de destacar sobre todo su capacidad para emular casi a la perfección la actitud de Michael en el escenario, en las secuencias donde se recrean sus presentaciones más emblemáticas.

Por momentos pensarás que estás viendo al propio Michael Jackson y no una película basada en su vida.

La dirección de Michael toca los puntos importantes de su carrera

La dirección de Michael toca los puntos importantes de su carrera, tratando de mostrar los claroscuros de la fama alrededor de tal vez la figura más grande y mediática del espectáculo.

Dirigida por Antoine Fuqua, de 60 años, busca un estilo intenso y realista, con el fin de capturar la complejidad de Michael Jackson como ese objeto de fascinación y debate.

Con un guion escrito por John Logan, de 64 años, se centra en mostrar tanto el ascenso meteórico del artista, al mismo tiempo que aborda las turbulencias de su vida en ese camino a la cima.

Si bien en un punto la película se va más por el lado artístico de Jackson, toda la construcción previa está muy bien realizada, logrando esa combinación entre la leyenda y el ser humano detrás de esta.

Michael (Universal)

La producción de Michael es de primer nivel

Algo que se veía desde el primer avance y ya pudimos confirmar, es que la producción de Michael es de primer nivel. Todo lo visual y sonoro es excelente.

La recreación de los conciertos y videoclips que definieron la estética de Jackson es perfecta, con una fotografía que aporta un tono vibrante, con contrastes entre la luz de los escenarios y la penumbra de los espacios privados.

La música mezcla grabaciones originales con reinterpretaciones, lo que permite revivir la energía de los shows sin perder la frescura cinematográfica.

Además de que todo el ritmo es adecuado, los momentos íntimos tienen un desarrollo lento para explorar a ciertos personajes, mientras que en las presentaciones el dinamismo sube tal y como eran los conciertos de Jackson.

Michael (Universal)

Diversas cuestiones hacen que Michael no pueda profundizar más en el cantante

El único punto malo de la película y que sí puede pesar bastante, es que diversas cuestiones hacen que Michael no pueda profundizar más en el cantante, como algunos hubieran esperando.

Si bien la película no esquiva las polémicas, sí las trata con un enfoque que busca más la reflexión que el sensacionalismo. Se muestra cómo afectaron su salud emocional y su relación con la fama.

Aunque es cierto que se suavizan varios episodios, algunos apenas si se mencionan y otros se omiten por completo. Esto no es totalmente la culpa de los realizadores.

Pues temas con la familia e incluso de orden legal , no permitieron que el director y Universal se metieran de lleno en todo lo que implicó la vida de Michael Jackson, teniendo que tomar distancia de esta en varios momentos.

La película tal cual se presenta funciona muy bien como relato dramático pero, si se buscaba una radiografía puntual de Jackson, los temas fuera del set evitaron que esto se lograra.

Michael (Universal)

¿La película de Michael Jackson vale la pena?

Michael es una película biográfica que busca reconciliar al público con una figura que sigue dividiendo opiniones, al mostrar tanto el brillo del artista como las sombras de su vida.

No cabe duda que Michael invita a reflexionar sobre cómo la fama puede ser al mismo tiempo un regalo y una carga, que puede arrastrar y deformar incluso a un personaje que, para muchos, era impresionante en todo el sentido de la palabra.

Es cierto que queda ese pequeño “vacío” de lo que pudo ser la película si se le daba más libertad al equipo creativo, pero ya vimos que temas más allá de lo artístico limitaron el alcance de la obra.

La película, con sus aciertos y limitaciones, se convierte en un recordatorio de que detrás del mito había un ser humano complejo, cuya historia merece ser contada con matices.