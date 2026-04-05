A unos días de que se estrene la esperada película de Michael Jackson, se dieron a conocer las 12 canciones que serán parte del soundtrack del filme.

Luego de revisar los temas de la película de Michael Jackson, podemos corroborar que son sus más grandes éxitos de la década de los 70’s, cuando era parte de The Jackson 5, así como de su etapa en solitario de los 80’s.

¿Cuáles son las 12 canciones del soundtrack de la película de Michael Jackson?

Estas son las 12 canciones que compondrán el soundtrack de la película de Michael Jackson:

“I’ll Be There” – The Jackson 5 “Never Can Say Goodbye” – The Jackson 5 “Who’s Lovin’ You” – The Jackson 5 Medley: “I Want You Back / ABC / The Love You Save” (en vivo) “Ben” (en vivo) “Don’t Stop ’Til You Get Enough” “Beat It” “Thriller” “Billie Jean” “Wanna Be Startin’ Somethin’” “Human Nature” “Workin’ Day and Night”

Michael, la biopic de Michael Jackson (Universal)

Como podemos ver, la película de Michael Jackson presentará canciones hasta el álbum “Thriller” del cantante, dejando fuera a “Bad” y toda su producción posterior a la década de los 80’s.

No obstante, recordemos que rumores indican que la película se partió en dos partes; por lo que la hipotética segunda entrega presentaría el resto de las canciones del artista.

Las canciones del soundtrack se escucharán a lo largo de la película de Michael Jackson

Si bien esto es una película, muchos fans de Michael Jackson esperan que las canciones se puedan oír en su totalidad, o por lo menos en sus partes más icónicas.

Recordemos que películas como la de Michael Jackson destacan por presentar secuencias musicales que son del agrado del público en general.

Si bien es poco probable que se dejen las 12 canciones del soundtrack íntegras , es posible que veamos una o dos escenas recreando las presentaciones legendarias del cantante.

La película de Michael Jackson se estrena en cines de México el próximo 23 de abril de 2026.