Tras cambiar su fecha de estreno, formato y tener algunos problemas legales, por fin tenemos el tráiler y la fecha de estreno de Michael, la biopic de Michael Jackson.

En el tráiler de Michael, la biopic de Michael Jackson, vemos algunos pasajes de la vida del cantante; además, Universal dio a conocer cuándo se podrá ver en cines de todo el mundo.

Fecha de estreno de Michael, la biopic de Michael Jackson

De acuerdo con Universal y el tráiler de Michael, la biopic de Michael Jackson, la película se estrenará el próximo 24 de abril de 2026.

Originalmente, Michael, la biopic de Michael Jackson, estaba fechada para finales de 2025, pero diversos problemas en la producción provocaron su retraso.

Principalmente porque algunas de las familias que en su momento demandaron a Michael Jackson, señalaron que debido a un acuerdo legal no se podía hablar de su caso en la película.

Todo indica que el filme hacía énfasis en las demandas de acoso del cantante, de ahí que se tuvieran que hacer ajustes y llegar a un nuevo arreglo.

Además, Universal estaba analizando si la película se presentaba en dos partes, o bien, se dejaba en solo una entrega.

¿De qué tratará Michael, la biopic de Michael Jackson?

Michael, la biopic de Michael Jackson, presentará un pequeño recorrido sobre la época de mayor popularidad del cantante.

En otras palabras, Michael, la biopic de Michael Jackson, abordará desde su paso por los Jackson 5, hasta su explosión a nivel mundial con álbumes como Thriller.

Por lo que muestra el tráiler, toda la historia se centrará en su etapa en los 80’s, sin mostrar el declive de Michael Jackson en los 90’s y sus múltiples polémicas.

Por ende, tampoco veremos lo que sucedió con él en el Siglo XXI, su dramático cambio estético y la misteriosa y lamentable muerte cuando estaba preparando su gira final.

Habrá que ver si eso se aborda en una segunda parte, o esta queda cancelada en los planes de Universal.