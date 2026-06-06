Los nombres de la actriz y modelo venezolana, Irene Esser y el ex futbolista español, Iker Casillas dan de qué hablar al revelarse supuesta relación, tras ser captados juntos en una foto.

Sin embargo, el interés en medios y redes sociales recae en Irene Esser, pues la actriz y modelo venezolana es conocida porque fue novia años atrás del político mexicano Andrés Manuel López Beltrán y del actor español, Iván Sánchez.

¿Irene Esser e Iker Casillas tienen una relación? La supuesta nueva pareja da de qué hablar

A través de una foto es como se estaría confirmando la relación de Irene Esser e Iker Casillas, supuesta nueva pareja que da de qué hablar en el tema del cotilleo, sobre todo español.

Pues medios locales de España, aseguran que Irene Esser e Iker Casillas ya llevarían varios meses saliendo, y estarían muy felices; incluso se dice que el ex futbolista está tan ilusionado que estaría pensado en formalizar la relación.

Pese a los dichos de esta nueva relación que da de qué hablar, ha sido el propio Iker Casillas quien ha negado salir con Irene Esser, pues el español aseguró que la foto es una imagen creada con inteligencia artificial.

Sin embargo, ante las acusaciones de Iker Casillas, por su parte la revista Pronto y la agencia GTres, autora de la fotografía, niegan que la imagen haya sido alterada con inteligencia artificial, por lo que sostienen el destape de la relación del ex futbolista e Irene Esser.

La relación entre Irene Esser e Iker Casillas que da de qué hablar (Especial )

Irene Esser fue novia de Andrés Manuel López Beltrán

Entre la noticia de la supuesta relación de Irene Esser e Iker Casillas, también da de qué hablar las ex parejas de la modelo y actriz venezolana.

Pues Irene Esser es conocida por haber mantenido una relación sentimental durante dos años hasta 2020 con el político mexicano Andrés Manuel López Beltrán.

Asimismo, Irene Esser también fue novia del actor español Iván Sánchez, relación que duró 5 años hasta su separación a principios de 2026.