Parece que Michael tendrá varios problemas durante su estreno, por lo menos así lo indica la calificación de la película en Rotten Tomatoes, la cual es bastante mala.

Si bien falta ver la calificación de la audiencia, a la crítica en general no le está gustando Michael, tachándola de genérica y aburrida.

Calificación de Michael en Rotten Tomatoes

Tras 85 reseñas contabilizadas, la calificación de Michael en Rotten Tomatoes es de 32% en su promedio de aprobación; muy bajo para lo que se esperaba.

Calificación de Michael en Rotten Tomatoes (Especial)

Si bien aún faltan medios de dar su calificación a Michael en Rotten Tomatoes, es poco probable que la película apunte a una cifra más alta.

Como mucho, se espera que en un mejor escenario, llegue al 40% de promedio; y en caso de que baje, podría estar en alrededor del 30% de calificación.

Todo quedará en lo que tenga que decir la audiencia de la película en unos días, cuando se estrene en cines de todo el mundo, pues recordemos que Michael Jackson aún tiene millones de fans.

Habrá que ver si estas calificaciones afectan en algún modo su desempeño en taquilla, pues se espera que sea la película que destrone a Super Mario Galaxy.

Michael (Universal)

¿Qué dice Rotten Tomatoes de Michael?

En sí la reseñas de Rotten Tomatoes de Michael están de acuerdo en varias cosas, como que la película no arriesga en nada y llega a ser muy aburrida.

En Rotten Tomatoes también mencionan que el hecho de partir en dos la película de Michael le pasa factura a esta primera parte.

Pues su final es anticlimático y sí da la impresión de que falta mucho por explorar de la vida de uno de los cantantes más famosos de la historia.

Aunque destacan la producción y la actuación de Jaafar Jackson, estos dos elementos no logran salvar todo el filme, el cual aseguran también sufre problemas de ritmo.

De hecho hay quien señala que lo más importante de la vida de Michael Jackson se dejó fuera, ya sea a propósito o por cuestiones externas a la propia producción.

Ninguna colección de discos que se precie estaría completa sin “Off the Wall” y “Thriller”. Ninguna estantería de Blu-ray necesitará una copia de “Michael”. Time Out

La deificación que Michael hace de su tema dificulta disfrutar de la película como algo más que una obra de arte devocional o un kitsch del más alto nivel. Den of Geek